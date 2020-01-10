Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала кілька кадрів з вечірки "Вечірній Добкін"

На кадрах дівчина постала в гарній блискучій сукні, пише Рoliteka.net. Алла підкреслила форми глибоким декольте, а завдяки довгому вирізу на спідниці сукні можна було розглянути стрункі ніжки дівчини.

Дочка Добкіна опублікувала відео, на якому сяяла на сцені. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Дівчина співала пісню "Музыка нас связала", а акомпанували їй професійні музиканти.

Публіка підспівувала дівчині і танцювала під композицію.

"Весілля, банкети..дорого 😂😂", - з іронією написала Алла Добкіна в пості Instagram.

За 18 годин кадри зібрали понад 15 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Смешилка ти Аллусь....класно вийшло у тебе....😕😕🙌🌼😂😂", "Зате красива😉", "Прям Бурунова за пояс заткнула)))👏👏👏", "Танцюєш краще...", "Талановита людина талановита в усьому! Алла, ви крута!", "👍 супер!", "шИкарно", "Жах", "Пора на студію)))", "Дуже навіть 🎉🎉😂👏🏻👏🏻❤️ритм , стиль , харизма )) коротше вогонь)", "Можна ціну в Директ будь ласка 😂", "Шикарне плаття Алла", "Трохи не по нотах , але нічого", - написали коментатори.

Зазначимо, російський актор Сергій Бурунов в 2018 році невдало виконав пісню "Музика нас зв'язала".

Тоді колишня солістка групи "Міраж" запропонувала у соцмережі переспівати пісню гірше, ніж актор.

Найімовірніше, Алла взяла участь у челенджі.

Раніше ми писали, що Алла в цей раз позувала присівши на стіл. Для вечора Добкіна вибрала шикарну вечірню сукню з великим декольте і екстремальним розрізом на нозі. Знаменитість закинула ногу за ногу і підкреслила їх ідеальні форми.

На другому фото Алла вже робить селфи з батьком, який тримає в руці мікрофон.

Нагадаємо, Алла Добкіна поділилася кількома фото з батьком. Так, на одному з кадрів вона притулилася до щоки Добкіна своєю щокою, а на іншому ніжно поцілувала його. Алла з'явилася в чорному піджаку, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики.

Михайло Добкіна на обох кадрах тримає руку біля підборіддя і дивиться прямо в об'єктив.

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