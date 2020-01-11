Українська співачка Наталя Могилевська опублікувала нове фото в Instagram і написала вірш

Артистка поділилася чорно-білим знімком, поставши в красивому платті, пише Рoliteka.net. Наряд мав глибоке декольте з прозорою вставкою - сіточкою з мереживом. Також на сукні був пух. Наталя підняла спідницю і швидко їй поворухнула. В результаті вийшов ефектний кадр з подолом, що розлітається. До того ж, Могилевська засвітила зайве - оголене коліно.

При цьому зірка дивилася в камеру і посміхалася.

У публікації Наталя написала гарний вірш з посиланням на автора.

Пост української знаменитості за 13 годин зібрав майже 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Наталя, ви просто красуня", "Дуже красива", "Кайфуха", "Дуже красива і жіночна!!!👍", "😍Наталя, я вас обожнюю, як талантливаую актрису.❤️❤️👏👏", "Дуже жіночна і ніжна, втім як і завжди💃💐 Жіночого Вам щастя😘", "🤩КРАСУНЯ😍", "Чарівні слова", "Наташа, дуже гарне фото!:)***😃😍😘👍💞 Ви просто чарівна і прекрасна співачка! Мені дуже подобаються ваші пісні!:))***😃👍", "Ви супер", "Душевно", "Ну, просто нереальна!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталя Могилевська опублікувала короткий ролик, в якому привітала всіх українців.

На кадрах Могилевська позує, швидше за все, в білому платті. При цьому варто відзначити, що в ньому велике декольте, а Наталя зовсім не подбала про білизну.

"Відчуйте чудеса. Нагадайте собі можливість бути кращими. Ніколи не тримайтеся і вірте в те, що мрії збуваються. Відчуйте нове. З Новим роком та Різдвом, мої дорогі", - написала Могилевська під відео.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська поділилася фото з українським продюсером Олексієм Потапенком.

Могилевська на фото позує в чорному платті з глибоким декольте. Поруч стоїть Потап, який вище Наташі і обіймає її. Олексій в цей раз вибрався в джинсах і чорній футболці. Доповнив образ співак і продюсер ланцюжком на шиї і годинником на руці.

Нагадаємо також, що Могилевська, одягнена в сміливе плаття з глибоким декольте заспівала на програмі "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Нагадаємо, Могилевська без комплексів потрясла апетитними формами прямо на сцені

А ще Politeka писала, що Могилевська приголомшила українців пікантною позою прямо на сцені

Також Politeka повідомляла, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте