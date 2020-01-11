Українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна показала фігуру в звичайному вбранні

Зірка з'явилася в картатій сорочці і без макіяжу, пише Рoliteka.net. Маша позувала на дивані. Дівчина повернула голову вбік і широко посміхнулася.

Актриса пригорнула до себе свої стрункі голі ніжки і виглядала дуже по-домашньому.

В пості Маша задається питанням, де знайти мотивацію. За словами телезірки, мотивація - це імпульс всередині людини.

"Треба не боятися побачити себе неідеальною. Пам'ятаєте класичне: «наша сила в нашій слабкості»? Отже, мотивація - це просто вміння дістати з себе вашу внутрішню силу, яка безперечно у вас є! І не важливо, якою стрілою ви в неї запустите: у сусідки млинці щоранку пригорають або фотографією Кендалл Дженнер з її, мати їх, божественними ногами!", - написала Єфросиніна.

За 17 хвилин пост актриси зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"У вас дуже красиві ноги ❤️", "Ви моя мотивація", "Привіт, Маша ) ось побачила на стіні за вами ці Картини, як я розумію ) Я можу вам зробити потрет з ниток)", "У мене мотивація подруга дитинства однолітка 😄 випадково побачила в ОК і глянула на себе критично! Вона як 25 була а я виглядала на 60 в свої 45😄 протягом року скинула 10 кг", "В точку!👏", "Ви, як завжди, в точку! 👍👍👍 З Новим роком і з новими мотиваціями)💗", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала струнку фігуру в купальнику і подякувала фанатам за мотивацію.

40-річна телеведуча відправилася відпочивати на море в компанії свого чоловіка та двох дітей. Знаменитість насолоджується теплом і сонцем, а також не упускає можливості похвалитися новими фотографіями з пляжу.

Єфросиніна записала коротке відео в тому ж вбранні. На ньому вона подякувала шанувальникам за підтримку та увагу до її попередніх пляжних фото.

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна поділилася знімком з відпочинку.

На фото Маша стоїть на тлі пальм і піску. Вона вирішила в цей раз надіти купальник з оборкою і відкритими плечима. Бретельки Маша спустила і показала голі плечі.

Нагадаємо, Єфросиніна спустила купальник і показала свій скарб крупним планом.

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