Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова записала відеозвернення до підписників

Артистка з'явилася в рожевому купальнику, завдяки чому можна було оцінити красивий загар, пише Politeka.net.

Волочкова позувала, виставивши вперед струнку ніжку. Її літній образ завершували пов'язка на стегнах і окуляри. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У своєму ролику зірка розповіла, що добре проводить час в таїланді і часто змінює місце розташування. Позаду було чути шум хвиль, а запис була зроблена на піску.

"Привіт вам з Таїланду!🌴", - написала балерина.

Варто відзначити, що у Анастасії сів голос, вірогідно, вона трохи прихворіла. У відео зірка так і сказала, що голос поки не повернувся, але в цілому у неї все відмінно.

До речі, Волочкова нагадала шанувальникам, що 20 січня у неї день народження. Артистці виповнюється 44 роки.

За 40 хвилин пост зібрав майже 10 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Яка Ви вже засмагла! Настя а ви кільце це ніколи не знімаєте. Це Ваш талісман?", "Анастасіє,ви молодчинка,дуже раді за вас!", "Анастасія! Ви прекрасні!", "Людина поїхала відпочивати і це такий прикол « постійно змінювати місця»??? Відпочинок на валізах🤔", "Настя ви дуже вродлива і життєрадісна!!! Залишайтеся завжди такою!!!Приємного вам відпочинку!", "Чорнушка👍", "Чим більше Настя намагається нас переконати , яка вона щаслива і затребувана , тим менше їй віриш , і відчуваєш якесь відчуття незручності від усього цього ... 🤔", "Настя, може тобі для початку самій за себе порадіти? І тоді інші це зроблять автоматично", "Засмага вражає", "Невже Настя,не розуміє,що у неї немає фігури,великі плечі,талії немає,стегна маленькі,чоловіча фігура", "та немає талії як так куди вона не діла", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нещодавно Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок. Артистка сфотографувалася стоячи на тлі яхт в сукні з блискіток.

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