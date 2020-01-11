З'явилося пояснення всіх невдач Лоліти Мілявської на любовному фронті

Про це в коментарі журналістам розповіла шаманка Олена Христафарида, передають Дні.

За словами шаманки, допомогти Лоліті Мілявської, яку обожнюють мільйони людей, може тільки одне.

Христафарида стверджує, що в Лоліти присутній характер лідера, через який навіть люблячі чоловіки не можуть перебувати поряд з нею тривалий час.

"Вони буквально змушені рятуватися втечею, інакше ця зв'язок погубить їх особистості. На жаль, нові відносини легендарної російської співачки чекає та ж доля", — озвучила шаманка вердикт зірці і додала, що у Лоліти Мілявської добре представлені сектори грошей і слави, тому її сценічна кар'єра продовжує йти в гору.

"Її код життя – це Фортуна. Завдяки чому обставини часто складаються саме на її користь, навіть коли шанси на успіх спочатку невисокі", - підкреслила Христафарида.

Підсумовуючи, шаманка також попередила Лоліту, що на ній лежить родове прокляття, з яким треба боротися.

"Це відбувається, тому що на Лоліті лежить родове прокляття, яке необхідно терміново знімати! Інакше воно посилить весь негатив, який закладений в матриці: схильність до алкоголю, проблеми зі здоров'ям і у відносинах з протилежною статтю!", – резюмувала вона, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Лоліта жорстко зчепилася з колишнім чоловіком Дмитром Івановим.

Минулого літа скандальна співачка оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім спливла інформація, що останні пару років Іванов зраджував знаменитості з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Незабаром після того, як скандальні факти стали надбанням громадськості, Іванов подав на розлучення, а Вона подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало дружина знаменитості і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

«Нещодавно її розглянули і благополучно відхилили. Зараз матеріали справи знову відправлені у світовій суд. Будемо продовжувати доводити фіктивність його союзу з Лолітою», - заявив адвокат зірки.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

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