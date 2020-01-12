Філіп Кіркоров порадував шанувальників підбіркою ефектних кадрів з відомим росіянином

Російський поп-король показав своїх доньку і сина, як виявилося, їх хресним є Андрій Малахов. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого співака.

Так на новому опублікованому ролику артист показав кращі, на його думку, мабуть, кадри спільного проведеного з двійнятами часу - на кадрах видно і рідкісні кадри хрещення малюків, і свіжі - як одразу після Нового року артисти зустрічалися, щоб діти Кіркорова пообідали з хресним і деякі кадри з ефірів програм Малахова.

Алла-Вікторія і Мартін-Крістін, схоже, дуже люблять свого хрещеного Андрія - діти всіляко виявляють свою любов на камеру - обнімають і поводяться з Малаховим, як із дійсно рідною людиною.

Раніше артист показав подорослішалих дітей і себе коханого у всій красі.

Для виходу на зимову класичну прем'єру зі своїми двійнятами поп-виконавець обрав вельми екстравагантний «прикид» - виглядав трохи занадто і не зовсім до випадку, вважають деякі його підписники.

А ось діти поп-короля російської естради порадували багатьох – пишне платтячко мерехтливого кольору на дочці і костюмчик з метеликом на синові – малюки виглядали незрівнянно.

Раніше повідомлялося, що Наташа Корольова показала загальних з Кіркоровім друзів. Так на фото дами позують в домашніх, але стильних речах, Корольова у своєму репертуарі - посмішка до вух, "ноги на ширині плечей", але імідж зірка, все-таки, трохи змінила - одяг більш закритий, "молодіжний". Розташувалися російські знаменитості на сходах біля вітальні в будинку Достманів - на цих сходах, до речі, частенько позує сама примадонна російської естради Алла Борисівна з чоловіком Галкіним - сім'ї Достманів і Пугачової дружні.

Крім дружби з вже перерахованими зірками, Алік і Іда дружать також з такими відомими особистостями, як Ігор Крутой, Філіп Кіркоров і багатьма іншими.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.