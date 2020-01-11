Російський шоумен Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, показав, як під зоряним небом разом з маленькими Гаррі і Лізою гуляє на засніженій вулиці
Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Галкін поділився свіжим відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, гуморист вийшов на прогулянку з шестирічними дітьми недалеко від свого особняка. Тихий вечір, зоряне небо, скрипучий сніг під ногами і веселі виски малюків: що ще для щастя треба.
Галкін зазначив, що на відміну від колег, вони з Аллою Борисівною та двійнятами залишилися вдома на новорічні свята, і не шкодують про це.
"Як же добре на вулиці! Дивлюся на своїх друзів, поїхавших на моря, там, звичайно, вольготніше, але й у нас в селі непогано! 🎅🏻❄️☃️", - написав артист в соцмережі.
"Просто казка👌"
"Дуже красиво😊"
"У вас там казка👌"
"👍Ой як добре ,дітям ,особливо."
"Щоб у всіх такі села були 😉"
"Завалити тата сніжками, по-моєму, найулюбленіше дитяче заняття! 😂❤️"
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