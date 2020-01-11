Російський шоумен Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, показав, як під зоряним небом разом з маленькими Гаррі і Лізою гуляє на засніженій вулиці

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Галкін поділився свіжим відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, гуморист вийшов на прогулянку з шестирічними дітьми недалеко від свого особняка. Тихий вечір, зоряне небо, скрипучий сніг під ногами і веселі виски малюків: що ще для щастя треба.

Галкін зазначив, що на відміну від колег, вони з Аллою Борисівною та двійнятами залишилися вдома на новорічні свята, і не шкодують про це.

"Як же добре на вулиці! Дивлюся на своїх друзів, поїхавших на моря, там, звичайно, вольготніше, але й у нас в селі непогано! 🎅🏻❄️☃️", - написав артист в соцмережі.

"Просто казка👌"

"Дуже красиво😊"

"У вас там казка👌"

"👍Ой як добре ,дітям ,особливо."

"Щоб у всіх такі села були 😉"

"Завалити тата сніжками, по-моєму, найулюбленіше дитяче заняття! 😂❤️"

Раніше ми повідомляли, Галкін поділився сімейним знімком у соцмережі: в повному зборі. Примадонна з'явилася у світло-блакитних джинсах, червоній футболці і бежевій куртці з хутряною підкладкою. Вона тримає за ручку Лізу. Поруч з дівчинкою стоїть її братик Гаррі. А позаду них - Галкін, який сперся об стійку. Примітно, що Алла Борисівна, як і її син дивляться кудись у бік, а ось глава сімейства з донькою посміхаються прямо в об'єктив.

Також ми розповідали, в мережі бурхливо обговорюють знімок з донькою та онукою Пугачової. В кадрі Крістіна Орбакайте і 7-річна Клавдія, які фарбуються в гримерці. Малятко повторює за мамою і фарбує повіки пензликом. Користувачі обурилися, чи не занадто рано дівчинці використовувати косметику.

Також у мережі обговорюють, що Клавдія більше схожа на батька, ніж на матір, - бізнесмена Михайла Земцова.