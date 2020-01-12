Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія похвалилася формами нескромному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, на знімках Горова позує на пляжі разом зі своєю мамою Іриною. Як можна помітити, один із знімків зроблено в 2019 році, а другий – вже в цьому.

На іншому знімку Горова позує в тому ж облягаючому купальнику, поверх якого красується не менш відверте джинсове сукню.

Уточнимо, що шанувальники дівчата залишилися безмовні – кадри Горова викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 21-річна прийомна донька українського репера Потапа, Наташа Горова, показала як проводить час в Каліфорнії в США.

У своєму мікроблозі в Instagram дівчина виклала кілька знімків, на яких вона постала в чудовому образі. На ній расстегнутое пальто бежевого кольору довжиною до середини ікри, тонкий светр сірого кольору і довга спідниця з квітковим принтом світлих тонів вільного крою.

Наташа позує поруч зі старим телефоном, що висить на стіні. Дівчина вдає, що дзвонить комусь. Комусь з'ясувалося в підписі до кадрів.

"Хотіла подзвонити своєму коханому, але чомусь не змогла додзвонитися. А потім згадала що його немає 🥰", - поділилася дочка репера своєю бідою.

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