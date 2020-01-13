Учасниця української групи "ВІА Гра" Еріка Герцег порадувала шанувальників новою фотографією

Артистка опублікувала знімок у своєму Інстаграм, передає Рoliteka.net.

На фотографії зірка з'явилася в легкому чорному халаті з мереживом. Еріка підв'язала домашній наряд поясом, чим підкреслила тонку талію.

Дівчина витягла ніжки, стоячи прямо у великого вікна, за яким було видно голубу воду і хмарочоси.

Герцег зробила хвостик, і, можливо, на ній не було макіяжу.

"Відпочинок🤍 #Кічі #ЭрикаГерцег #Віагра #2020", - написала артистка, давши зрозуміти, що перебуває у відпустці.

За 16 годин пост зірки зібрав понад 18 тисяч лайків та багато коментарів.

"Яка мала😻гарного відпочинку тобі сонце😻🙈", "Красуня ти", "❤️😍красуня", "Красуня, гарного тобі відпочинку 🤩", "Боже яка лялечка в розкоші)) ❤️✨", "Яка шикарна", "Най 😍 красивіша", "Красуня😍😍😍😍😍 P. S. подивилася "вгадай мелодію" крутий випуск😊❤️", "Краса, просто гарна🤗🤗😘", "🙏❤️🔥 прекрасна", "ідеальна Красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙈🙈🙈🙈🙈🙈", "Маленька моя!! ❤️ Скучила!!!! 😻", "Краса 🤗", "Красоточка😘😘", "Натхненно, чуттєво, гармонійно, гідна споглядання 🌺🦋🌈💫💖✨👌", "Люблю вас ❤️❤️❤️ Краса 😍😍😍😍 Гарного Вам відпочинку 👍👍👍", "Яка гарна, богиня🤤🤤🤤🤤", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, Еріці Герцег вже давно приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег була в одній білизні.

Так, на опублікованому новому студійному кадрі, виконавиця з'явилася перед публікою в мережі в стильній чорній білизні і панчохах в колір.

Еріка дивиться в камеру, піднявши руку. Волосся зоряна красуня уклала тому, яскравий макіяж до образу - додається.

Нагадаємо, учасниці "ВІА Гри" Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганська привітали підписників з новорічними святами.

На кадрах троє красунь постали в розкішних образах - на них були надіті короткі топи і міні-спідниці. Наряди підкреслювали всі достоїнства красунь - пишні груди і тонкі талії. Від їх краси не можна встояти.

В кінці дівчата послали повітряні поцілунки.

Нагадаємо, пекуча екс-ВІА Гра зігнулася в прозорій білизні і засвітила свою «добро»: «дах зносить»

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