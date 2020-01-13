Зірки серіалу "Друзі" приголомшили шанувальників зовнішнім виглядом

Відповідне фото в своєму особистому Instagram опублікувала голлівудська зірка Дженніфер Еністон, передає Politeka.net.

На зустріч через 16 років, крім Еністон, також прийшли Ліза Кудроу і Кортні Кокс-Аркетт.

Зірки Голлівуду, ймовірно, вирішили влаштувати собі невеликий дівич-вечір з нагоди 16-ї річниці з моменту завершення зйомок "Друзів".

Дженніфер Еністон, яка в минулому році відзначила 50-річчя, дивовижним чином вдалося практично не змінилася.

Що стосується 55-річної Кокс-Аркетт і 56-річної Кудроу, то вони вже мало нагадують веселих подружок з серіалу "Друзі", хоча актриси і зберегли юнацький запал в очах.

Фотографія була опублікована в Instagram Еністон вісім годин тому, і за цей час встигла зібрати майже сім мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів від шанувальників.

Раніше ми розповідали про те, що Дженніфер Еністон наплювала на щирі почуття Брэдда Пітта.

Зараз в мережі ходять чутки, що актриса і її колишній чоловік Бред Пітт хочуть возз'єднатися. Однак папараці підловили Еністон з іншим чоловіком.

Зокрема, Дженніфер і Уілла помітили гуляють по пляжу, і провідними захоплену бесіду. Пара виглядала зовсім ніяк друзі, а як закохані.

Колишня дружина Анджеліна Джолі, яка, за чутками, завжди ревнувала Бреда Пітта до Дженніфер Еністон, тепер може спати спокійно.

Відомо, що Еністон відсвяткувала день народження в галасливій компанії в Мексиці, а коли всі гості розійшлися, Спек залишився з нею наодинці.

Варто відзначити, що Джен і Уїлла бачили разом і раніше, наприклад, на таємному побаченні в ресторані.

Але в соціальних мережах ходять припущення, що Дженніфер Еністон з допомогою Спека хоче змусити поревнувати свого колишнього коханого Бреда Пітта.

Крім цього, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Також нагадаємо, що Джолі зробила все, щоб роздобути Пітта: спливла пікантна правда, "таємно зняла..."

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.