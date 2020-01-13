Чоловік Таїсії Повалій Ігор Ліхута розповів несподівану інформацію про матір артистки

Виявилося, що 78-річна Ніна Данилівна у світі гаджетів, месенджерів та інших засобів електронної комунікації вона відчуває себе як риба у воді. Більше того, всю техніку вона опанувала самостійно. А нещодавно і взагалі приголомшила зятя своїм проханням, пишуть «Дні.ру».

Кожен день Ніни Данилівни починається з переглядів стрічки новин "Инстаграма" і "Фейсбуку". Вона знає, що таке "расшерить", "написати в директ". У неї два сучасних мобільних телефони на різних операційних системах.

"Один теща використовує для читання релігійної літератури, а на іншому у неї встановлені всі можливі месенджери – "Вотсап", "Вайбер", "Скайп", – розповів Ігор Ліхута.

Він сам був здивований, як вона користується раздичными додатками.

"Я пам'ятаю, ми з Таєю прилетіли в якийсь далекий місто на гастролі і написали мамі, що все гаразд, що ми на місці. Раптом сигнал. Виявилося, це голосове повідомлення від Ніни Данилівни: "добраніч, діти!". Вона сама навчилася відправляти, ніж нас чимало здивувала!", - розповів чоловік Таїсії Повалій.

Взагалі, весь модний техніку Ніна Данилівна опанувала самостійно, хоча їй в ту пору було вже 73 роки.

"Ми дуже раді, що мама всім цим займається – тут і спілкування, і інформація, і робота для мозку, і моторика пальців, що вкрай важливо в такому віці", – каже Ігор Ліхута.

А перед Новим роком він був ошелешений проханням тещі: "Ігор, купи мені "Айпад"

«Вона пояснила мені, що хоче тепер планшет освоїти, адже у всіх молодих він в руках сьогодні, і їй цікаво розібратися, що там та як, Я, зізнатися, менше всього цього очікував", - розповів чоловік Таїсії Повалій.

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