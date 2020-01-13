Єдиною актрисою з оригінального складу шоу, яка залишиться в серіалі, буде Еллен Помпео.

Один з ключових акторів серіалу «Анатомія пристрасті» Джастін Чемберс, який зіграв Алекса Карєва, прийняв рішення покинути серіал. Він повідомив шанувальникам, що останній епізод з його участю вже вийшов в ефір. Як відомо, Чемберс знімався в «Анатомії» 15 довгих років, з самої першої серії проекту, тому його рішення піти з проекту стало особливо болючим для шанувальників серіалу.

Серіал «Анатомія пристрасті» є одним з найуспішніших серіалів каналу АВС. На даний момент у проекта 16 сезонів і він був продовжений на 17 сезон. За такий довгий проміжок в серіал приходили десятки персонажів. Стільки ж серіал покидали. Однак останніми стовпами-улюбленцями публіки до недавнього часу залишалися Чемберс і Помпео.

Актор зізнався, що зйомки в «Анатомії пристрасті» займають у нього занадто багато часу, а в його планах – участь в нових проектах і зростання в професії. Чемберс подякував шанувальників серіалу за любов і попросив поважати його рішення. Актор нагадав, що скоро йому виповниться 50 років, тому настав час попрощатися з «Анатомією».

Колега Чемберса Еллен Помпео у своєму Твіттері прокоментувала рішення актора. Вона опублікувала статтю Vanity Fair з заголовком про те, що «Анатомія пристрасті» незабаром переживе одну з найбільших втрат. Актриса написала, що це самі правильні слова.

Зазначимо, що останній епізод за участю актора вийшов на екрани 14 листопада 2019 року. За сюжетом, Алекс звільнився з роботи, щоб доглядати за хворою матір'ю. Фанати в мережі не скупилися на слова жалю. Одні пишуть, що новина про відхід актора розбила їм серце. Інші – публікують свої улюблені епізоди за участю актора.

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