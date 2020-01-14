Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, ділиться відвертими фотографіями, зробленими на пляжі

Зірка порадувала шанувальників черговим фото в чорному купальнику з сіточкою на грудях, пише Рoliteka.net.

Красуня красиво вигнулась, спершись о човен, що стоїть на піску.

Артистка продемонструвала ідеальні, підкачені ніжки і п'яту точку. Також купальник підкреслив тонку талію і пишні груди української знаменитості.

Примітно, що Анастасія стала на носочки, тим самим зробивши фото ще бездоганніше. Завершували образ Кумейко окуляри, прикраси і бінді.

В пості зірка розповіла, що так і не скинула три кілограми. Також вона похвалилася, що їй зробили масаж з трав'яним порошком в чотири руки і вона побувала в сауні.

"Я була як здобна булочка в борошні, а із мене ліпили стрункий круассанчик. І тут я чхнула 🙈 хто знає мої здібності - зрозуміє. У борошні вже стояли мої масажистки і єдине, що вони сказали: “oh, madam” 🤣🤣🤣

За годину пост артистки зібрав 1400 лайків і трохи коментарів.

"Не зрозумію, навіщо тобі ще худнути??? Наночка адже все супер, бенч 👌💋 😉", "Йога ваше хобі?Ви перевершуєте саму себе,у вас і так ідеальна фігура👏💗", "Атомні ноги)))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко зараз проводить час в Індії, де поставила собі точку між бровами.

Зірка поділилася кількома фотографіями зі своєї відпустки, а нещодавно записала відео-бумеранг. На кадрах Анастасія з'явилася в чорному топі з сіточкою прямо в області грудей.

Дівчина кокетливо подивилася в камеру з-під окулярів, а також мимохіть вихваляючись своїм французьким манікюром.

В пості дівчина розповідає про бінді, який є знаком благословення і захисту.

Раніше ми писали, що Кумейко стояла на четвереньках в одному купальнику і окулярах, демонструючи апетитні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Класна», «Тигриця, ррр», «вогонь просто», «смуток)», «Супер, ці піски і моря не що без тебе», «Який же він красивий, цей золотий пісочок», - написали коментатори.

Нагадаємо, экс-Nitita без білизни запалила з подружкою в Парижі

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