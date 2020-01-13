Українська співачка Злата Огневич порадувала шанувальників фото в купальнику

Красуня перебуває на відпочинку і регулярно радує фанатів новими фотографіями, пише Рoliteka.net.

Злата постала в смугастому купальнику червоно-білого кольору. Волосся Огневич ніби мокре від купання.

Дівчина зробила селфи, стоячи на піску і вставивши собі в рот білу квітку.

Як виявилося, рослина - це франжіпані, яка популярна в буддійських і індуїстських обрядах.

За словами зірки, квітки використовують для плетіння вінків, намиста і ритуальних букетів, ними прикрашають статуї і храми. Зірка розповіла, що плюмерія вважається символом безсмертя.

Також, за традицією, дівчата показують за допомогою рослини свій статус.

"Якщо квітка за правим вухом — дівчина незаміжня, якщо за лівим — перед вами заміжня жінка👸🏻🔮 . А я вже давно закохана в ці райські квіти і їх аромат... Вони - ідеальні ♥️🙏🏽", - написала Злата.

За три години пост артистки зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Вони дуже красиві 🤗", "Краса Богині милої,-

Це ніжні квіти! Захоплюють твоє серце, Як чарівні мрії!!! 😊", "Ух дівиця красою міла👍", "Красиві квіти!!!!", "Це нереально", "А якщо дівчина засунула квітку в рот?)", "Злата яка краса!😍😊😊😊😊", "Ти сама , як квіточка 😍!", "Приймаю його так само! 🌺👍😘💪", "Злата, де відпочиваєте?) у Тайланді?", "Дуже красиво😍😍😍😍😍", "І в нас вони ростуть, аромат просто нереальний❤️", "Я за Вас дуже рада що Ви в такому чудовому, райському місці світу відпочиваєте! 💓 Ви красуня! 👏🔥😍", "Яка краса! ❤️👏🌹", "Яка чарівна квіточка Злата 😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Злата Огневич опублікувала кілька пікантних фотографій.

Красуня з'явилася в спокусливих образах: в нижній білизні. Боді тілесного кольору з чорними кружевними вставками ідеально підкреслило вигини співачки, а білий ліфчик з трусиками - виглядали чудово на стрункому тілі.

Нагадаємо, артистка зробила селфи, зачепивши краєчок моря. На фото зірка позує без макіяжу. Глубкое декольте дозволяє побачити частину пружних грудей зірки.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

Також повідомлялося, що Злата Огневич повністю роздяглася заради пікантного відео: «мокра і гаряча»

Ще Politeka писала, що Злата Огневич кардинально змінила зовнішність: "Взагалі не дізнатися!"