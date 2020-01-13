41-річна співачка Ані Лорак похвалилася фотографіями з відпочинку у Каліфорнії. Уважні фанати помітили на пальці артистки обручку.

Ані Лорак поїхала до США разом зі своїм коханим 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом. Під час відпочинку чоловік неодноразово публічно заявляв про свою любов до Лорак на нещодавно створеній їх спільній сторінці в Instagram. Спочатку Гліб виклав відео, підписавши його коротко «Love». Після цього молодий чоловік написав фразу «Я завжди буду любити тебе».

Таким чином він остаточно розкрив таємницю свого ставлення до співачки - це не просто швидкоплинний роман, а справжні почуття.

Сама Лорак на своїй особистій сторінці фотографії з коханим не публікує, проте на одному з останніх знімків на її безіменному пальці красується каблучка. Фанати відразу ж припустили, що хлопець освідчився співачці. З цим і пов'язані його публічні освідчення.

Велика частина прихильників Кароліни радіє за співачку, відзначаючи в коментарях, що нарешті після розлучення з турком Муратом Налчаджіоглу вона виглядає щасливою. Нагадаємо, що колишній чоловік Лорак неодноразово їй зраджував.

Правда, у нового коханого Лорак репутація не краще. Як відомо, він колишній чоловік української співачки Тетяни Решетняк (TAYANNA). Від нього у співачки є 6-річний син Даніель. Як розповідала Решетняк в інтерв'ю Славі Дьоміну, Гліб регулярно їй зраджував, приходив додому п'яним зі слідами жіночої помади. Артистка вважає, що Гліба можна віднести до категорії гулящих чоловіків. Крім зрад Решетняк переживала і побої від чоловіка. Саме про нього вона неодноразово говорила у своїх інтерв'ю.

Крім цього, він ще не занадто свідомий батько. За словами Решетняк, він з'являється в житті сина напливами. Може прийти пограти з хлопчиком, після чого пропасти на півроку. Співачка зізналася, що не тримає зла на колишнього чоловіка, а його стосунки з Ані Лорак її не бентежать.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

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