Співачка дуже схожа на свою маму

Світлана Лобода у відкритому купальнику показала, як відпочиває з мамою

Популярна українська співачка, яка останнім часом перебралася жити і працювати в Росію, як і багато інших зірок, проводить відпустку на морі. Артистка постійно публікує нові кадри своєї гарячої відпустки в Instagram, приводячи шанувальників в дикий захват, пише Politeka.

Співачка відпочиває не одна, а з родиною - двома доньками та своєю матір'ю. Остання з'явилася на новому короткому відео, яким Лобода поділилася в Сторіс. На кадрах співачка в блискучому сріблястому бікіні підкликає до себе свою маму. Разом вони позують на камеру, посилаючи одна одній поцілунки.

Варто відзначити, що на відео видно схожість матері і дочки, які явно добре проводять час на екзотичному курорті.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода показала , як вона відпочиває на пляжі.

На фото Світлана робить селфи крупним планом, при цьому досить низько опустила камеру, адже частину голови було обрізано. Зате видно чорний купальник Лободи і зону декольте. Образ співачка доповнила золотими прикрасами на шиї, а також очками і капелюхом. На фоні можна помітити пісок, пальми і табличку, на якому щось написано.

Також раніше повідомлялося, що Лобода засвітилася в компанії східного красеня, близькість зашкалює.

Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бічолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоки свого знайомого.

"Запропонувала Бічеле вчепитися поглядом", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і залишили безліч коментарів:

"Оу.. Свєтаі двоюрідна сестра Бітча", "Ось це новина", "Які солодкі", "які ви тут красиві", "Це її хлопець?", "Ідеальність цього селфи зашкалює", "Просто друзі???нєє...ну нееее...", "Дві сестри вирішили повечеряти", "Огоого як Тіль)".

Нагадаємо, Лобода ледь вмістила "дари природи" в тісній білизні.

Як повідомляла Politeka, Лобода показала всі свої достоїнства в екстремальному розрізі.

Також Politeka писала, що соковита Лобода влаштувала гарячі танці в компанії чоловіків.