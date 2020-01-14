Instagram-модель Кейлен Уорд розсилала свої фото в оголеному вигляді в обмін на пожертвування у фонд боротьби з лісовими пожежами в Австралії

"Мій Instagram заблокували, моя сім'я відвернулася від мене, мій хлопець сказав, що не буде зі мною спілкуватися, після того твіту, але, чорт забирай, я врятувала коал",- написала вона у Твіттері.

Раніше Уорд оголосила своєрідний конкурс в соцмережах. Вона пообіцяла прислати своє фото в оголеному вигляді кожному, хто пожертвує $10 тис. і більше у фонд боротьби з пожежами в Австралії.

"Кожні 10 доларів, які ви жертвуєте = одна оголена фотографія від мене вам в ЛС", - написала Уорд.

Пізніше стало відомо, що зусиллями дівчини вдалося зібрати $500 тис. допомоги для ліквідації наслідків масштабних лісових пожеж в Австралії.

Раніше ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на трагедію в Австралії. У своєму мікроблозі зірка опублікувала миле фото з кенгуру.

"Через апокаліптичні пожежі в Австралії загинули майже півмільярда тварин і згоріло понад 14,5 мільйона акрів землі - це в 6 разів більше, ніж під час пожежі в 2019 в Амазонії! Майже 30% коал загинули, тому що повільні тварини не в змозі покинути полум'я", - написала вона.

Нагадаємо, значна частина континенту охоплена вогнем, через що загинуло кілька рятувальників-волонтерів і сотні тисяч тварин. Кількість вогнищ загоряння при цьому вже перевалило за сто штук.

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