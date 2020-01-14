Український телеведучий і зірка останнього сезону шоу «Танці з зірками» Володимир Остапчук загримів до лікарні

На знімку зірка позує в лікарняній одноразовому одязі і шапочці для волосся, пише Рoliteka.net.

Він зробив фото стоячи в дзеркалі, відвернувшись убік особою. Він засвітив своє бліде обличчя і стомлений вигляд. На тлі видно лікарняну палату з тумбою та ліжком з білим постільною білизною. Скоріше всього, Вова Остапчук зараз проходить обстеження в приватній клініці Києва.

«Вітайте, хлопчик. І це тільки другий тиждень нового року!», – пожартував він у своїй манері під фото.

В коментарях фолловери Остапчука почали допитуватися, що ж відбулося, і чому він опинився в лікарні. Деякі навіть повелися на жарт і привітали телеведучого з народженням сина.

«Судячи з відсутності штанів народжував сам», – наголосила Алла Костромічева в соцмережі.

«Сам собі перерізав пуповину 😳», – відповів Володимир на це.

«Може народила дружина Тимура Мирошнеченко, адже у них син повинен народиться, а Вова просто так одягнув це..? Ну подивимося», «Вітаю, нехай росте здоровенький 💖💖💖👍», «А шо таке?», «Вибачте.. Але шо?», «Вітаю, папулька», «Вітаю», «Також цікавить», «Вова, ти що в Таїланді??😂», «Так а скільки мільйонів нині дають за цей ексклюзив? ( Раніше за чоловічі пологи начебто мільйон давали)😂😂😂», «Красиві ніжки», «Мама, я принцеса», «Шок! скандал! Остапчук знову хлопчик», «У вас будуть гарні діти», «Ускладнення після хвороби в Куршавелі?», «Щиро привітання 👏 Нехай росте сильним і не хворіє 🙌», – пишуть у соцмережі instagram.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук провокаційне фото в своєму Instagram. На знімку зірка позує з голим торсом і посміхається в камеру. Володимир лежить на ліжку і зізнається, що спав вдень.

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