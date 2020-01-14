Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи Час і Скло, поділилася фото з відпочинку, де вона з Ксенією Бородіної

На знімку Надя позує в закритому купальником, а також білій сорочці. Поруч в профіль варто Ксенія Бородіна, російська телеведуча, яка позує в чорному одязі і підв'язаною сорочкою на поясі. Варто відзначити, що купальник у Дорофєєвої виявився дуже тісним і пікантні місця знизу прямо випирають. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось уже 4 роки свою відпустку ми проводимо разом з Ксенією Бородіної . На її сторінці топ 7 фактів про наші подорожі, серед яких 1 факт - не правда, потрібно вгадати який саме). Ну а на моїй - фото, заряджене на лайки, share, репости і всі ці речі", - написала Надя під фото.

Фанати не змогли коментувати фото, як функцію таку Дорофєєва прибрала. Але встигли поставити понад 130 тисяч лайків.

Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва в рожевому купальнику посвітила "горішком" на пляжі.

Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.

Повідомлялося, що Дорофєєва показала жаркі форми в пікантній позі, кадри підірвали мережу.

На знімку Дорофєєва присіла навпочіпки на пристойних підборах. Можна помітити колготи в сіточку на Наді, гетри та кашеміровий светр. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цінувати і радіти кожному дню. 2020 - будь хорошим", - написала Дорофєєва під фото.

Нагадаємо, Дорофєєва в сміливому вбранні влаштувала справжню спеку

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