Бійка в кафе обернулася для відомого музиканта Олександра Сєрова перестрілкою

Про це співак розповів в інтерв'ю журналістам, передає Стархит.

За його словами, НП сталася ще наприкінці минулого року.

Під час відпочинку в одному з підмосковних кафе почалася колотнеча, в ході якої один із нападників дістав пістолет і відкрив вогонь по Олександру Сєрову.

"Я відпочивав у кафе. Там почалася бійка – вийшли на вулицю поговорити, розібратися так сказати, по-чоловічому. Ось тільки розмови не склалося, тому що у одного з них був пістолет і він вистрілив мені в ногу! Звичайно, я перелякався!", – згадує музикант.

Сєров також зазначив, що після перестрілки його госпіталізували у лікарню, де медики извлекалю кулю.

"Здоров'ю нічого не загрожує. Спасибі лікарям, які поставили на ноги. Витягли кулю, все обробили. Правда, тепер я прихрамываю. Але, думаю, швидко заживе. Звичайно, тепер доводиться бути під наглядом медиків. У призначений час приїжджаю до них на консультацію", - додав він.

Підсумовуючи, Олександр Сєров заявив, що його кривдників затримати не вдалося.

"Вони дали драла врозтіч! Я думаю, туди навіть поліція не приїжджала", - резюмував музикант у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що у відомого російського співака Олександра Сєрова сталося велике горе.

Сам музикант в спілкуванні з журналістами розповів, що дуже шкодує через нещодавню смерть його колеги Юлії Началової. Сєров поскаржився, що ніяк не може оговтатися від цієї втрати, і що ця трагедія не дала йому весело зустріти його 65-річчя.

“Не дуже радісний настрій, так як пішла Юлія Началова, дівчина, яка співала зі мною на одних концертах. Не можу уявити, що такої красуні більше немає”, заявив Сєров.

Співак розповів, що не планував великих урочистостей у зв'язку зі своїм ювілеєм, і що головним подарунком для нього було б відчути духовний спокій і умиротворення.

Нагадаємо, стали відомі останні слова Началової перед смертю.

Як повідомляла Politeka, названо ім'я «наступної жертви» прокляття «Останнього героя».

Також Politeka писала, що Юлію Началову поховали в білосніжному труні: люди аплодували і плакали, фото.