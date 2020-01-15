Зірка студії Квартал 95" Євген Кошовий на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав дочку з днем народження, повідомляє Politeka.net

Євген Кошовий привітав дочку Варвару з 12-річчям. В якості сюрпризу він підготував колаж з фотографій дівчинки.

“Я не знаю, як правильно робити ці колажі, але знаю, що дівчинці на цих фото сьогодні вже!!!! ️12 років!!!️!”, - написав щасливий батько.

У підписі до фотографії Кошовий також зізнався у любові до дочки, сказав, що пишається їй і пообіцяв оберігати її “на скільки вистачить сил”. Також актор подякував дружині Ксенії за дітей.

Фоловери Кошового також почали вітати дівчинку та батьків зі святом. Крім побажань здоров'я і успіхів, безліч фанатів відзначили, що дівчинка стає справжньою красунею.

“Вона у Вас молодець, сильна духом і красуня!!! Здоров'я і удачі!!!”, - написала одна з фанаток.

“Лялечко з Днем Народження тебе, удачі і успіхів тобі у всьому. Ти красива як твоя мама,і бажаємо тобі бути талановитою як твій татко!!!!”, - додала коментар інша фоловерка Кошового.

Нагадаємо, що дружина зірки «Кварталу 95» Євгена Кошового показала, як вони з чоловіком дуріють на відпочинку. Сам артист вкрай рідко ділиться своїми фотографіями в соцмережах, тому найчастіше його шанувальників радує Ксенія, яка на відміну від чоловіка активно веде свій аккаунт в Instagram. Нещодавно пара полетіла на відпочинок у Таїланд, і зараз періодично показує в мережі свої пригоди.

Ксенія поділилася кадрами з тайського метро, яке вони з чоловіком вирішили випробувати і повеселитися всередині.

Також раніше Кошова Ксенія опублікувала в Instagram спільне з Євгеном фото, де сама посміхається, а Кошовий - серйозний, як ніколи.

Нагадаємо, Кошовий з Кварталу 95 похвалився жаркими розвагами з дружиною: "Я, панамка і живіт".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка.

Також Politeka писала, що дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком.