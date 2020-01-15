Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка зараз набирає популярність як DJ NANA, повернулася до Києва після відпустки

Анастасія Кумейко опублікувала жарку підбірку фотографій з відпочинку на своїй сторінці в соцмережі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На першому фото зірка у відвертій позі танцює на мілководді океану, дивлячись на хвилі. Сітка на її купальнику відкриває погляду фоловерів її спокусливий бюст. На іншому фото Кумейко широко посміхається назустріч сонцю в чорних окулярах. На її чолі індійська мітка – «точка» бінді, так званий «третій очей».

Також DJ NANA продемонстіровала фото в одязі з міста, ще одне в купальнику, а також поділилася своєю улюбленою серією фото в лосинах і топі з занять йогою в красивій арці готелю.

«Після кожної поїздки залишається маса вражень, якими ще тиждень ділишся захлинаючись. Індія = тотальний релакс. Я нагадувала собі Лінивця, який ну таааааак нікуди не поспішає, що іноді хотілося саму себе взяти на ручки і кудись віднести. Примудрялася заснути скрізь (на йозі собака мордою вниз , на масажі, поки чекала вечеря, на лавочці, записуючи відео).», – поділилася враженнями Кумейко.

Дівчина додала, що «втягнутися в шалений ритм складно, але можливо». Але вона вже 3 години не може вийти з дому. Зате співачка опублікувала пост з фотографіями, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

«Я бажаю вам подорожей!!! Колекціонуйте враження, дихайте повними грудьми, живіть в задоволення і пам'ятайте, що все реально, головне захотіти і почати робити», – вона побажала своїм фоловерам.

В коментарях українці залишили художник багато співчуваючих коментарів і поділилися своїм досвідом:

«Неймовірна 😍 Після відпочинку так завжди», «Ходячий 🔥❤️», – написали в мережі.

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