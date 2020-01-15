Зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Убойная сила", "Агент національної безпеки" Роман Жилкін розкрив свою сімейну таємницю

Артист зробив визнання привселюдно в студії ток-шоу "насправді", яке веде Дмитро Шепелєв.

Зірка "Вулиці розбитих ліхтарів" розповів, що все життя вважав старшим братом Ростислава Жилкіна. Але нещодавно розкрилася правда.

"Мама зізналася, що він мені не брат. Вона була одружена з вдівцем, Ростислав був його сином. Коли чоловік помер від п'янки, мама вирішила виховувати хлопчика як свого", – заявив Жилкін.

Він не залишився голослівним і надав докази своїх заяв – результати генетичного дослідження. Експерт резюмував, що він і Ростислав не є ріднею.

У свою чергу, сам Ростислав Жилкін упевнений, що таким чином його намагаються позбавити спадщини.

"Ми брати по мамі. Мене все життя виховував вітчим. Мені було два роки, коли мама вийшла заміж за Анатолія Івановича – батька Романа", – розповів він.

Після смерті батька, Роман і Ростислав отримали у спадок кілька квартир в Санкт-Петербурзі, автомобіль, гараж і значний рахунок в банку. Жилкін-старший не приховує зацікавленості у фінансах. Він зазначив, що, на відміну від зоряного брата, живе досить скромно.

"Мабуть, повністю утримувати мене він не повинен, але надавати якусь матеріальну і моральну допомогу зобов'язаний", – висловився родич актора.

Жилкін-молодший допомагати братові не хоче, і натякає на проблеми Ростислава з алкоголем.

Мати Рамана та Ростислава стверджує, що вони єдиноутробні брати.

"Вони справжні брати, хоч у них і різні батьки. Обидва мої улюблені і незамінні сини", – сказала жінка.

У кінці випуску шоу "насправді" Дмитро Шепелєв оприлюднив результати генетичної експертизи. "Вірогідність того, що Валентина і Ростислав Жилкины є матір'ю і сином – 99,9%", – сказав ведучий.

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