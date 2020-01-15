Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло" показала новий знімок з відпочинку

Надя в цей раз позувала крупним планом. Можна помітити з одягу тільки топ з однією бретелькою. Образ Дорофєєва доповнила великими сережками і прикрасами на шиї. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати почали активно обговорювати фотографію:

"Така красива, не можу", "Вау", "Красуня, гарного відпочинку", "Гарна така", "Намистинка", "Я таю", "Той купальник, який у відео, мені найбільше сподобався", "Знову дощ", "Дика левиця".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи Час і Скло, поділилася фото з відпочинку, де вона з Ксенією Бородіної.

На знімку Надя позує в закритому купальником, а також білій сорочці. Поруч в профіль варто Ксенія Бородіна, російська телеведуча, яка позує в чорному одязі і підв'язаною сорочкою на поясі. Варто відзначити, що купальник у Дорофєєвої виявився дуже тісним і пікантні місця знизу прямо випирають.

"Ось уже 4 роки свою відпустку ми проводимо разом з Ксенією Бородіної . На її сторінці топ 7 фактів про наші подорожі, серед яких 1 факт - не правда, потрібно вгадати який саме). Ну а на моїй - фото, заряджене на лайки, share, репости і всі ці речі", - написала Надя під фото.

Повідомлялося, що Дорофєєва розкрила свої найінтимніші секрети.

Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» у світло яскраві кадри, показавши себе відразу в кількох образах.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

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