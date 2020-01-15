Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася кадрами із відпочинку

Лобода позує на фото в коротких шортах і білій розстебнутій блузці. Під нею можна побачити чорний топ або бюстгальтер. Образ Світлана доповнила капелюшком. На одному фото співачка дивиться на камеру, а на другому її знімають, коли вона розвернулася спиною. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніхто не панікує коли все йде згідно з планом. У ВАС Є ПЛАН НА 2020?)", - написала під фото Світлана.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Але ви дуже красива", "а взагалі законно бути такою ідеальною?", "Ну це тільки Ви можете бути такою ідеальною!..", "Світла ніхто не панікує", "Вагітна?", "Сині хвилі , синій світанок , нас з тобою запам'ятають на довго , довго ...", "Аж дух захопив така принадність", "Заслужений відпочинок!! Кайфуйте адже ви цього варті!!", "Світлана ви богиня".

Раніше ми повідомляли, Лобода розкрила секрет відносин з Тиллем Линдеманном.

цього разу зірка представила відео зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Під час ролика також можна почути кумедний момент зі зйомок, схоже, артисти були дуже задоволеним новим випуском, причому не менше, ніж самі прихильники Лободи. На думку користувачів мережі, Світлана розповіла таким чином про свої стосунки з Линдеманном.

Повідомлялося, що Лобода засвітилася разом зі своєю дочкою, фото облетіли мережу.

Світлана здалася на кадрах разом зі своєю дочкою. Лобода обняла Євангеліну, закрила очі і поцілувала на камеру. Можна добре розглянути зовнішність дитини і відразу зрозуміти, які риси обличчя передала доньці мама.

Нагадаємо, Лобода в оксамитовому ліфчику посвітила принадами перед обличчям знаменитого красеня

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