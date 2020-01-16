Скандальні російські співаки Валерій Сюткін та Олександр Сєров готуються провести концерти в Києві

Раніше обидва артиста відкрито підтримували дії Росії проти України, однак тепер вирішили, що це не завадить їм виступити в Києві. Так, Сєров планує провести свій концерт у Палаці "Україна" 23 березня, а Сюткін хоче виступити 27 квітня.

Про це написав у своєму Facebook нардеп Володимир Ар'єв. Він повідомив, що звернувся до СБУ з проханням заборонити російським співакам в'їзд в Україну. Депутат обґрунтовує це тим, що обидва артиста не приховували, що підтримують політику Путіна щодо нашої країни. Ар'єв направив СБУ відповідного листа, під яким підписалися понад 30 інших нардепів. У своєму зверненні Ар'єв наголошує, що артисти, які виступали перед окупантами в Криму або підтримували анексію, не повинні мати можливість заробляти в Україні.

Він також звернув увагу СБУ на те, що концерти Сєрова і Сюткіна навряд чи пройдуть спокійно з урахуванням зазначених фактів, тому їх виступи зачіпають ще й питання безпеки.

Варто відзначити, що багато українців у соцмережах згадують про те, як Сєров і Сюткін відзначалися антиукраїнськими висловлюваннями або вчинками. Так, Сюткін свого часу назвав захоплення Криму «блискучою спецоперацією Росії».

У свою чергу, Сєров у 2017 році виступав на анексованому півострові і потрапив в базу «Миротворець». При цьому він з якоїсь причини не був внесений в «чорний список» Мінкульту і тому йому не заборонено в'їжджати в нашу країну.

Відзначимо, що раніше скандальний Сєров потрапив у НП у себе на батьківщині, в Росії. Повідомлялося, що вона відбулася ще в кінці минулого року.

Під час відпочинку в одному з підмосковних кафе почалася колотнеча, в ході якої один із нападників дістав пістолет і відкрив вогонь по Олександру Сєрову. Співак розповів про те, що після перестрілки його госпіталізували у лікарню, де медики витягли кулю.

Нагадаємо, Олександра Сєрова розстріляли під Москвою: з'явилося термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, любитель Путіна зібрався з концертом до Києва: «Провів анексію блискуче».

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