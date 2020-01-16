Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала ідеальне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, дівчина позує в яскравому червоному вбранні і окулярах, ефектно оголивши соковиті принади. Уточнимо, що Котову обіймає її коханий.

На іншому знімку зірка все в тому ж вбранні, вона демонструє ідеальне тіло на тлі моря. Проте її прихильники не змогли висловити думку про ідеальному тілі зірки – кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим знімком з відпочинку.

На фото Котова позує в червоному купальнику, який дуже сильно обтягує як зверху, так і знизу. Можна завдяки знімку оцінити ідеальні форми співачки.и Одне око Тетяна прикрила червоною квіткою.

"Завжди є за що полюбити своє життя: за сонце, за смак солоного моря на губах, за аромат жасмину в повітрі і тепло в очах коханих", - написала Котова під знімком.

Фанати залишили кілька коментарів під постом:

"Спасательница Малібу", "Ніжна принадність", "Красуня, фігура вогонь", "Супер, Владика сердець", "Чарівна красуня", "Засмага шикарний", "Бомба", "Заморська русалонька", "Вау, Розкішна", "На заставку поставлю".

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі

А ще Politeka писала, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику