27-річна солістка української групи KAZKA Олександра Зарицька підкорила тисячі чоловічих сердець відвертим кадром

Як передає Politeka.net, Саша поділилася у своєму мікроблозі пікантним фото і відео з відпочинку на Шрі-Ланці (щоб подивитися, проскрольте вниз). Так, гаряча Зарицька з вологим волоссям і у сонячних окулярах постала в купальнику теракотового кольору. Крізь тканину проступають найпікантніші деталі. Пишні форми артистки викликали справжню бурю в соцмережі. Пляжне фото Саші менш ніж за добу лайкнули майже 20 000 чоловік.

На відео співачка прогулюється по безлюдному пляжу, насолоджуючись моментами відпочинку.

Зарицька в підписі до кадрів поділилася своїми спостереженнями про те, як перетворит відпочинок на Шрі-Ланці в справжній рай. Артистка розповіла про улюблені місця. За її словами, щоб повною мірою відчути весь місцевий колорит, слід віддалитися від протоптаних мільйонами туристів шляхів, і вибирати найбільш дикі місця, де ще не ступала нога мандрівника.

"Моя рекомендація - сідайте в авто або тук-тук і їдьте далі від цивілізації)) Я, наприклад, знайшла свій рай в маленькому селищі Arugambay", - написала Саша, - Їдьте далі, де немає туристів, знайомтеся з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P. S. а також місцеві дуже смачно готують !!! ❤️"

Коментуючі прийшли в повний захват від натуральної краси дівчини. Її сміливий виклик цьому світові не пройшов безслідно.

"Саша, Ви дуже гарна співачка і просто гарнюня дівчина💜"

"Як же я тебе кохаю❤️❤️❤️. Таке фото щире‼️🥰"

"Кішечка 😍"

"Там видно по тобі справжній рай🤗🤗"

"my heart stopped" (з англ. "моє серце зупинилося")

"Кров з молоком або як казала моя бабуся <<Нівроку..>>. Круто, удачі🤘✌️👍"

Ще одна українська красуня перебуває зараз на тропічному курорті. Мова про співачку Настю Каменських, яка проводить новорічну відпустку в Мексиці. Судячи з гео міток на фото артистки, вона відпочиває в Тулумі.

Каменських активно ділиться з шанувальниками пікантними кадрами. Зокрема, вона похвалилася розкішними формами в чорному бікіні на пляжі. Засмагла зірка "завмерла" за півкроку.

Також Каменських приголомшила фантастичним роликом, де вона приймає душ на тлі пальм.

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