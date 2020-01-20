Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія засвітила своє інтимне тату на пляжі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Горова вирішила вразити шанувальників новими кадрами. Вона похвалилася своїм загадковим тату з іменним символом.

Так, на руці дочки Потапа красується літера «А», що може означати першу букву імені його коханого. Саме фото опублікувала тату-майстер, яка набила дівчині цю букву.

Більш того, незважаючи на те, що акцент був зроблений на руці красуні, а саме на її безіменному пальці, варто звернути увагу, що її руку тримає чоловіча рука, а вона сама повернена до камери спиною. На фото можна розглянути головну гордість підростаючої красуні зоряного тата.

Також раніше Горова опублікувала фото з пляжу в купальнику, на якому вирішила не приховувати зайвий жирок на животі. Вона сидить зігнувшись і дивлячись в сторону. Її волосся пов'язані в пучок на маківці, а одягнена вона в беззмінний зелено-помаранчевий купальник.

Наталія Горова з сім'єю вже повернулися в Київ. Політ з Мексики в Стамбул зайняв 12 годин. Дівчина повідомила, що переліт був дуже довгим, і вона вже встигла подивитися фільм "Віднесені вітром" 1938 року.

Горова зазначила, що фільм припав їй до смаку.

Як повідомлялося раніше, Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, зняла одяг заради жаркого фото.

Після своїх роздумів з приводу жіночої фігури та ваги в мережі, Горова вирішила насолоджуватися своїми формами на відпочинку. Так, вона повністю роздяглася і стала навпроти дзеркала, поставивши телефон біля раковини навпаки келиха алкогольного напою.

Так, опуклий келих ніби доповнює атмосферу фото, адже тіло зоряної дочки помітно згинається в районі талії.

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