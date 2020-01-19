Чоловік Регіни Тодоренко російський співак Влад Топалов заінтригував мережу новим знімком, де позує один

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram виконавця.

У своєму мікроблозі Топалов розмістив фото, зроблене на вулиці. При цьому співак в зимовому одязі закрив обличчя хутряним шарфом, залишивши лише здивовані очі.

«Гігантська Російська 🐢- ніндзя!!!!»,- підписав знімок артист.

Користувачі в мережі неоднозначно сприйняли фото. В коментарях вони стали припускати, що ж сталося з Владом Топаловим.

«Можна з Кіркоровим сплутати», « Блін, вистачить засмагати, вже як негр 😁», «Пельмень!😂», «Черепашка ніндзя Влад», «Влад, вид якої не здоровий, все в порядку??», «Конспірація😂», «А що, типу холодно?) хрещенські морози? Тільки з відпустки», « Це, точно нінзя. Влад, з хрещенням. Бажаю всього самого доброго міцного здоров'я, сімейного благополуччя і процвітання Ти, молодець успіхів 🐼👍», «Совісті у вас немає», «найкрасивіша ніндзя!!!!👍👍👍», - пишуть з мережі.

Раніше ми писали, поки ведуча Регіна Тодоренко відпочиває в гостях у свого дідуся, її чоловік Влад Топалов сумує за ним у Москві.

Після затишного святкування Нового року з чоловіком і синочком Регіна Тодоренко поїхала до батьків в рідну Одесу, взявши з собою і однорічного Майкла. Вона багато гуляє по улюбленому місту і з задоволенням проводить час з рідними.

До всього іншого, телеведуча Регіна Тодоренко встигла показати знімки зі святкування 80-річчя її дідуся. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно нудьгувати по своїй сім'ї.

У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною і сином. На знімку зіркова пара зображена в компанії синочка Майкла. Регіна на знімку нахилилася до Топалову, підставивши свою щоку для поцілунку. Співак ніжно цілує свою дружину, при цьому в його руках знаходиться малюк Майкл.

"Сумую...", - зазначив артист свого підпису.

Передплатники не змогли пройти повз зворушливого кадру і залишили багато зворушених коментарів. Багато написали компліменти для зіркової сім'ї.

Нагадаємо, безсоромна Тодоренко залишилася без штанів заради відвертих фото.

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