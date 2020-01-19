Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, яка відома як TAYANNA, ризикнула зануритися в ополонці на Водохреща

зокрема, на своїй сторінці в Instagram виконавиця TAYANNA, яку називають музою режисера Алана Бадоєва позує оголеною, прикрившись рушником біля водойми, пише Politeka.net

«З Хрещенням всіх Вас! Любові та здоров'я! ❤️❤️», - підписала знімки Тетяна.

Користувачі мережі оцінили вчинок співачки, прийшовши в невимовний захват. Вони зазначили, що не кожен зважиться на таке, назвавши Тетяну сміливою жінкою.

«От молодець», «Ви фантастична жінка🤗🙏🙌 надихаєте», «Вау! Ого! Ну просто фантастична жінка! У холодній воді! А я не можу. Мерзну», «Круто, молодець, з святом», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Тетяна Решетняк несподівано розповіла відверті подробиці свого особистого життя.

Так TAYANNA розкрила ім'я батька свого 5-річного сина Даніеля, а також чесно розповіла про роман з Дмитром Клімашенком, продюсером групи Гарячий шоколад . Саме з цього музичного колективу Тетяна Решетняк і почалася свій творчий шлях. Всім цим артистка поділилася з журналістами видання Караван історій.

За словами співачки TAYANNA, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії з Аланом Бадоєвим, зустріч була випадковою, а продюсер здався їй самовдоволеним нахабою:

«Це було випадкове знайомство на Хрещатику. Я гуляла з подругою, і до нас звернувся якийсь чоловік: «Привіт, дівчата, як справи?». Я-то, розумієте, горда дівчина з гір, гуцулка, тому відповіла, що у нас все добре, і пішла далі.Подруга намагалася розговорити Діму, але він звертався тільки до мене. Сказав: «А ти знаєш, хто я?». Я насилу втрималася, щоб не відповісти зухвало: «А ти знаєш, хто я?». Терпіти не можу самозакоханих чоловіків».

Крім того, у відвертій бесіді з журналістами Каравану історій TAYANNA заявила, що батьком її 5-річного сина Даніеля є не Дмитро Клімашенко, а її друг Єгор. На момент їх відносин хлопцеві було всього 18 років.

«Так, Єгор молодший за мене на вісім років. Він музикант. Ми зустрілися, ще коли я працювала на студії Клімашенко. А коли я повернулася з Карпат, відпочила і щаслива, ми знову зустрілися, у нас почався роман. Ми зрозуміли, що кохаємо один одного і хочемо дитини», — зазначила Тетяна.

Нагадаємо, TAYANNA повністю роздяглася і показала розкішне тіло на відпочинку: "не можна бути такою гарячою!"

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