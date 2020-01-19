Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася новим знімком поруч з ялинкою

На фото Анастасія позує в короткій, швидше за все, шубці і золотистої майці, а також шортах, які вражають своїм маленьким розміром. Поряд з Волочкової стоїть величезна красива ялинка. Балерина вирішила зібрати волосся у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Образ вийшов у Анастасії досить відвертим і можна оцінити дуже довгі ноги, а також "персики", які ледве вмістилися в такий пікантний наряд. Волочкова позувала у великій кімнаті з колонами. Якщо вірити мітці, то балерина знаходиться в дорогому готелі Підмосков'я.

"Ось вже дуже перед днерожденческое настрій!", - написала Анастасія під фото.

Фанати поставили всього 3 тисячі лайків майже за годину. Коментарів залишити передплатники не змогли, так як Волочкова через регулярної критики їх знову відключила.

Раніше ми повідомляли, що Волочкова ледь не вивалила пишні принади з глибокого декольте.

Зірка розміщувала за кілька публікацій в день, вихваляючись заняттям на курорті. За свої пости зірка отримувала неоднозначну реакцію користувачів, багато образили зірку, обговорювали зовнішність і писали інші непристойні повідомлення. Ймовірно, тому, Волочкова вирішила закрити можливість залишати коментарі.

Так, на одному з останніх знімків Настя позувала в зеленій сукні з відвертим декольте. Груди балерини ледь не випадали з настільки великого вирізу.

Повідомлялося, що Волочкова дико зганьбилася під час відпочинку в Таїланді.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику з-за витівки в Таїланді.

«Вітаю вас з усіма святами»,- йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує на тлі моря, принісши з собою пластикову ялинку. На голові балерини красується шапочка в стилі діда Мороза. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже дивне фото», «ось Клуня – ялинку з собою чи що тягла?», «треба ж – прикрилася», «Настя,попроси у нареченого купити тобі нове взуття, причому всю», «Де це ви там ялинку роздобули?», «Як то все не в тему», - пишуть вони.

Нагадаємо, Волочкова засвітила свою "тигрицю" поруч з дівчатами

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