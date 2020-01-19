Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала постільна фото без одягу

На знімку Даша позує в ліжку і лягла боком. Ногу Астаф'єва розташувала так, щоб ковдра допомогло прикрити інтимну зону, в чому допомогло ковдру. А от груди була повністю відкритою, хоча співачка намалювала на головних точках" відповідь на питання на чорному тлі. При цьому артистка була з короткими пишними чорними волоссям. Фото вийшло дуже жарким і спокусливим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вважаєте, яка ваша найкраща роль", - задали питання Даші.

Астаф'єва відповіла, що "роль у playmate у 33". Швидше за все, вона мала на увазі, що в 33 роки вона знялася.

На другому знімку Астаф'єва вже позувала у латексних штанях і корсеті з перлів, швидше за все. Плечі були відкритими і Даша дозволила оцінити об'ємні форми. Співачка при цьому була вже з довгою зачіскою, адже пасмо волосся облегла обидва "персика".

У Астаф'євої запитали про улюбленому концертному костюмі, на що вона і залишила цю фотографію.

Фанати не змогли прокоментувати публікації, так як вони були опубліковані в сторіс. Також знімки не отримали лайків, адже така функція теж там відключена.

Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва налякала постарілим виглядом.

Так, в цей раз в її профілі в соцмережі instagram з'явилося нове фото, де вона постала років на 40 старше.

Астаф'єва дозволила користувачам мережі задавати питання і відповідала на найцікавіші з них.

Так, на жартівливе запитання: «Ти з 19 міні-стрінги носиш?», вона відповіла незвичайним фото, на якому состарила себе з допомогою фотошопу на десятки років.

«Всі вже, синку, іди лягай спати... Пізно про стрінгах!», – написала вона.

опублікованому На кадрі Даша Астфьева зображена в одному бюстгалтере, а її тіло вкрите глибокими зморшками.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва показала соковитих «двійнят» у відвертій сукні

А ще Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала на підлозі тренування для ідеальних форм

Також Politeka повідомляла, що Безсоромна Астаф'єва лягла на підлогу і показала розкішне тіло в оксамиті



