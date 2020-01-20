Відомий російський репер Гуф (Олексій Долматов) знову має проблеми з важкими наркотиками

Гуфа відправляють на реабілітацію з-за важких наркотиків. 40-річний репер потрапив у скандал, а тепер його знову чекає довге лікування. Про це пишуть російські ЗМІ, передає Politeka.

Долматова прилетіли забрати сестра і директор в Таїланд. Телефон він втратив, як і банківські картки. Родичі вирішують питання про госпіталізацію співака в клініку в Москві чи в Ізраїлі.

Під час відпочинку Гуф дуже добре проводив час і вийшов у прямий ефір, де нагадав своїм ворогам за останні п'ять років про те, що з ним жарти погані, також згадав, що він "онук аерофлоту". На поточний момент репер не виходить більше на зв'язок.

Після Олексія затримали в аеропорту Абу-Дабі, так і не долетівши до реабілітації. Він був заарештований місцевою поліцією після того, як почав буянити в літаку під час польоту. Його чекали місцеві правоохоронці Арабська Еміратах. На поточний момент Долматов в поліції.

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина російського репера Гуфа (Олексій Долматов) Айза Анохіна вибачилася перед шанувальниками за свій емоційний пост.

Анохіна зізналася, що давно не публікувала випадів у бік екс-чоловіка, але в цей раз не стрималась. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Инстаграме.

«Все нормально) я жива! Емоції виплеснула! Вибачте, що налякала. Давно таких випадів не було, але просто конкретно набрид весь безлад, який відбувається», - зазначила Анохіна.

Повідомлялося, що в одному з московських клубів вночі побили відомого російського репера Олексія Долматова.

Зазначається, що інцидент стався близько 23:00 27 жовтня минулого року в одному з московських нічних клубів.

Відомо, що Олексій Долматов, який більш відомий під сценічним псевдонімом Гуф, вже написав заяву в поліцію з вимогою покарати його кривдників.

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А ще Politeka писала, що у репера Гуфа здали нерви

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