Російський актор Дмитро Пєвцов висловився про роботу СБУ

Нещодавно "Миротоворец" вніс російського актора Дмитра Пєвцова у свою базу, після цього артист висловився щодо СБУ. За його словами, у відомстві працюють "хворі люди", яких треба пожаліти.

"Вони там неадекватні або з похмілля все життя, сбушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: "О, дивись, а давай цього позбавимо!" Інших причин, нормальних, там немає. То професіоналів не залишилося зовсім, то зовсім біси там ходять по коридорах, ні здорового глузду, ні системи вже немає", — сказав Пєвцов .

Нещодавно ми писали, що зірка російської естради українського походження Наташа Корольова вважає, що причиною заборони на в'їзд в Україну стала її творчість.

На її думку, в СБУ вирішили, що пісня «Маленька країна» нібито може «закликати» до екстремізму.

«Вони вирішили, що пісня «Маленька країна» закликає до екстремізму. Серйозно. Що я закликаю своєю творчістю, своїми піснями до екстремізму. Тому мене категорично не можна пускати» - повідомила Королева.

Проте в Службі безпеки України вже не один раз давали коментарі з приводу діяльності співачки і забороною в'їзду для неї. Зокрема, заборону на в'їзд Королевою через вкрай неоднозначні заяви.