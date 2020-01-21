Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, увійшла в образ нового кліпу

Зірка порадувала шанувальників фото зі студії, де позувала в незвичайному довгій сукні з великими рукавами і вишивкою, пише Рoliteka.net з посиланням на особисту сторінку співачки в соцмережі.

Співачка показала свій наряд в инстаграме. На фото вона позує розмахуючи руками в сукні цегляного кольору з білою нашивкою і бахромою. На голові у зірки – специфічна зачіска з обручем.

«Шо з-под дуба та з-під кореня

Шо з-под дуба та з-під кореня

Там вода ручайом бяжить 🎧🎶», – поділилася співачка рядками з нової пісні.

Нагадаємо, що раніше Кумейко показала неідеальний, але все ж гідний заздрості, вертикальний шпагат в київському ліфті.

«Мій ліфт – мої правила», – наголосила вона у підписі до фото.

Зазначимо, що співачка зафіксувала на фото та свій нестандартний вбрання: картатий плащ з капюшоном і золотими заклепками на руках і вірьовками, зав'язаними в бантик, лосини і високі чоботи на підборах, а також бежева сумочка.

Коментувати пост зірки користувачі мережі не змогли, адже Анастасія Кумейко опублікувала фото у розділі історії в instagram.

На інших історіях співачка і ді-джей позує в ліфті по дорозі на радіо. Також вона показала деякі моменти з радіоефіру.

Нагадаємо, що це не перший раз Кумейко запросили на радіо. Раніше вона презентувала свій альбом на іншій студії:

«Доброго ранку всім! А я вже їду на радіо «Енерджі», щоб презентувати свій новий ремікс», – повідомила співачка ще в автомобілі.

Потім Кумейко показала, як дуріє на радіо, показує радіоведучих і танцює під свою музику, яка грає в студії.

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