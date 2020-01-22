Зірку можна дізнатися з працею!

Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва здивувала мережа новою зовнішністю, зробленою завдяки фільтрам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Вечір в хату)», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Астаф'єва позує з фільтром на обличчі, який робить його «округленим». Хоча сама дівчина виглядає задоволеною і посміхається.

На іншому знімку Астаф'єва позує разом з відомим українським фотографом Сонею Плакидюк.

«Зважені і щасливі», - підкреслюється в повідомленні.

Уточнимо, що поклнники Астаф'євої залишилися безмовні – фотографії дівчина опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва засвітила розкішні форми у відвертій вбранні

Так, Астаф'єва робить вправу «тяга до підборіддя в блоці», і цікавиться у тренера: «До якого з підборідь тягнути – до першого чи другого?».

Після цього Астаф'єва єхидно сміється і починає робити вправу.

Як можна помітити, форма співачки ефектно підкреслює її форми, особливо пишні груди.

співачка Даша Астаф'єва показала постільна фото без одягу.

На знімку Даша позує в ліжку і лягла боком. Ногу Астаф'єва розташувала так, щоб ковдра допомогло прикрити інтимну зону, в чому допомогло ковдру. А от груди була повністю відкритою, хоча співачка намалювала на головних точках" відповідь на питання на чорному тлі. При цьому артистка була з короткими пишними чорними волоссям. Фото вийшло дуже жарким і спокусливим.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва показала соковитих «двійнят» у відвертій сукні

А ще Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала на підлозі тренування для ідеальних форм

Також Politeka повідомляла, що Безсоромна Астаф'єва лягла на підлогу і показала розкішне тіло в оксамиті