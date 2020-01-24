Акторка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, побувала на фестивалі кіно в Домініканській Республіці
Зірка отримала нагороду, а також похвалилася зовнішністю в різних вбраннях, пише Рoliteka.net.
Зокрема Мер'єм з'явилася на червоній доріжці в рожевому платті. Наряд ідеально сів на схудлій артистці. Плаття було з незвичним вирізом на грудях. Наряд відкривав плече знаменитості, і прикрив руку і плече - з іншого боку.
Сама сукня була довгою, проте з великим розрізом по нозі зірки.
Мер'єм зробила зачіску хвилями на короткому волоссі. В цілому, зірка виглядала дуже стильно і привабливо, просто: "Ого, яка!".
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Варто відзначити, що завершили її образ різні прикраси.
В пості Узерлі розповіла, що отримала звання «Найкраща міжнародна кіноактриса». Вона дуже вдячна і щаслива.
За день публікація актриси зібрала понад 86 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі привітали Мер'єм з отриманням звання, а також захоплювалися її красою і чарівністю.
Нагадаємо, зірка "Величного століття" сильно схудла, а також вдавався до пластичних операцій і косметичних втручань. Зокрема, Мер'єм накачувала собі губи, але пізніше вирішила їх трохи зменшити, адже вона зовсім перестала на себе походити.
Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі на фестивалі в Домініканській республіці була в красивому платті, яке, ідеально підкреслило її стрункість.
Відео з церемонії нагородження артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ролик починається з того, що Мер'єм повертається до камери обличчям і ніби заграє з глядачем.
Раніше повідомлялося, що актриса поділилася фотографіями з майданчика фестивалю. На ній одягнене біле мереживне плаття до підлоги, яке тим не менш показує плечі і розкішні груди.
Вона зізналася, що щаслива побудувати міст між латиноамериканської індустрією розваг і голлівудської індустрією.
Нагадаємо також, що в день нагородження актриса була одягнена в яскраве червоне плаття з фатиновими вставками. Але і тут не обійшлося без глибокого декольте.
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