Акторка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, побувала на фестивалі кіно в Домініканській Республіці 

Зірка отримала нагороду, а також похвалилася зовнішністю в різних вбраннях, пише Рoliteka.net

Зокрема Мер'єм з'явилася на червоній доріжці в рожевому платті. Наряд ідеально сів на схудлій артистці. Плаття було з незвичним вирізом на грудях. Наряд відкривав плече знаменитості, і прикрив руку і плече - з іншого боку. 

Сама сукня була довгою, проте з великим розрізом по нозі зірки. 

Мер'єм зробила зачіску хвилями на короткому волоссі. В цілому, зірка виглядала дуже стильно і привабливо, просто: "Ого, яка!".

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Варто відзначити, що завершили її образ різні прикраси. 

В пості Узерлі розповіла, що отримала звання «Найкраща міжнародна кіноактриса». Вона дуже вдячна і щаслива. 

За день публікація актриси зібрала понад 86 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі привітали Мер'єм з отриманням звання, а також захоплювалися її красою і чарівністю. 

Нагадаємо, зірка "Величного століття" сильно схудла, а також вдавався до пластичних операцій і косметичних втручань. Зокрема, Мер'єм накачувала собі губи, але пізніше вирішила їх трохи зменшити, адже вона зовсім перестала на себе походити. 

Мер'єм Узерлі, чудовий вік

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі на фестивалі в Домініканській республіці була в  красивому платті, яке, ідеально підкреслило її стрункість.

Відео з церемонії нагородження артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. 

Ролик починається з того, що Мер'єм повертається до камери обличчям і ніби заграє з глядачем. 

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@engelsizyasamvakfi ❤️🙏🏻❤️

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Раніше повідомлялося, що  актриса поділилася фотографіями з майданчика фестивалю. На ній одягнене біле мереживне плаття до підлоги, яке тим не менш показує плечі і розкішні груди. 

Вона зізналася, що щаслива побудувати міст між латиноамериканської індустрією розваг і голлівудської індустрією. 

Нагадаємо також, що в день нагородження актриса була одягнена в яскраве червоне плаття з фатиновими вставками. Але і тут не обійшлося без глибокого декольте.

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