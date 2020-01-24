Артистка розповіла про свої успіхи

Акторка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, побувала на фестивалі кіно в Домініканській Республіці

Зірка отримала нагороду, а також похвалилася зовнішністю в різних вбраннях, пише Рoliteka.net.

Зокрема Мер'єм з'явилася на червоній доріжці в рожевому платті. Наряд ідеально сів на схудлій артистці. Плаття було з незвичним вирізом на грудях. Наряд відкривав плече знаменитості, і прикрив руку і плече - з іншого боку.

Сама сукня була довгою, проте з великим розрізом по нозі зірки.

Мер'єм зробила зачіску хвилями на короткому волоссі. В цілому, зірка виглядала дуже стильно і привабливо, просто: "Ого, яка!".

Варто відзначити, що завершили її образ різні прикраси.

В пості Узерлі розповіла, що отримала звання «Найкраща міжнародна кіноактриса». Вона дуже вдячна і щаслива.

За день публікація актриси зібрала понад 86 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі привітали Мер'єм з отриманням звання, а також захоплювалися її красою і чарівністю.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" сильно схудла, а також вдавався до пластичних операцій і косметичних втручань. Зокрема, Мер'єм накачувала собі губи, але пізніше вирішила їх трохи зменшити, адже вона зовсім перестала на себе походити.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі на фестивалі в Домініканській республіці була в красивому платті, яке, ідеально підкреслило її стрункість.

Відео з церемонії нагородження артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ролик починається з того, що Мер'єм повертається до камери обличчям і ніби заграє з глядачем.

Раніше повідомлялося, що актриса поділилася фотографіями з майданчика фестивалю. На ній одягнене біле мереживне плаття до підлоги, яке тим не менш показує плечі і розкішні груди.

Вона зізналася, що щаслива побудувати міст між латиноамериканської індустрією розваг і голлівудської індустрією.

Нагадаємо також, що в день нагородження актриса була одягнена в яскраве червоне плаття з фатиновими вставками. Але і тут не обійшлося без глибокого декольте.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" вразила новою зовнішністю після пластики

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