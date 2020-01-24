Зірка розповіла, як поставилися до цього близькі люди

Російська балерина Анастасія Волочкова завжди дивує публіку

Нещодавно зірка прибула на Батьківщину після відпочинку в Таїланді, пише Politeka.net. Знаменитість часто публікувала фото в купальниках, а також роблячи шпагати, чим викликала неоднозначну реакцію в мережі. Деякі інтернет-користувачі дозволяли собі грубість на адресу балерины, мабуть, тому артистка вирішила закрити коментарі до публікацій.

Також нещодавно Волочкова відсвяткувала своє 44-річчя. В Instagram зірка зробила кілька постів, на яких похвалилася подарунками. Одне з останніх фото не стало винятком.

На знімку Анастасія позує в оточенні букетів з троянд, а в руках у неї букет з червоних перців.

Варто відзначити, балерина позує в червоному худі, прибравши волосся за вуха. Ймовірно, на ній зовсім немає макіяжу. Волочкова посміхнулася, дивлячись у камеру.

В пості артистка розповіла, що виявила їстівний букет з перців від друзів серед білих троянд від коханого.

"Це магічний жезл!💪👍💃😂 Для нашої Лоли!😂 @hilola0491 Вона каже, що це радість, тому що пару місяців можна готувати супи мої улюблені овочеві гострі і не думати про поїздки в магазин за перцем 😂😂😂🌶🌶🌶", - написала балерина.

Варто відзначити, що Лола - це домробітниця Анастасії.

За дві години пост Волочкової зібрав понад 5,5 тисяч лайків. Зараз на сторінку зірки підписані 1,1 мільйона користувачів.

Раніше ми писали, що Анастасія розбурхала мережу черговою витівкою. Артистка прикрилася банним віником і похвалилася оголеними формами прямо на снігу.

При цьому видно, що балерина знову купалася в крижаній купелі, яка, як вона вважає, подовжує здоров'я і зміцнює імунітет.

Сама поза Анастасії виглядає дещо неприродно.

Нагадаємо, стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про це.

"Бажаю нам всім зустрітися на моєму весіллі в цьому році. Дату ми з коханим поки не вибрали, але виберемо якусь символічну. Швидше за все, весілля відбудеться 20.10.2020", - зазначила артистка.

Нагадаємо, Волочкова підірвала видом в купальниках і шпагатах: топ яскравих фото зірки в Таїланді.

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе.

Також Politeka писала, що скандальна анастасія Волочкова шокувала зовнішністю у ванній.