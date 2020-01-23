Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Москві (Росія), вразила відвертими позами сидячи верхи на білому коні

зіркою та поп-діва показала кадри зі свого кліпу «Світу мало», де вона оголила тіло верхи на білому єдинорога. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram Лободи (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«А адже лягає відеоряд «Світу мало» на будь-який з треків в альбомі SOLDOUT 🔥 тобі нра?🙈 яку пісню з мого альбому слухаєш найбільше ти ??», – спитала вона в мережі.

Вона по-різному перекладала руки і ноги, а до кінця відео засвітила свій оголений силует на коні. Так, спочатку вона була в білому корсеті, який підкреслював її декольте, бірюзової накидці і босоніж. Також її доповнювала образ висока гулька на голові і яскравий макіяж.

Потім вона зняла одяг і вигнулась уздовж спини благородного тварини, чим викликала фурор серед шанувальників в мережі, що можна простежити з коментарів до відео.

«Ідеальна», «Ми Куля-дура. Вже переспівали кілька разів, зробили на неї свої кліпи і фото», «Новий Рим😍 світу мало🔥», «"Казковий дім" ось просто вогонь для мене🔥❤️», «Дуже нра😍💕», «Новий Рим, день починається і закінчується цим шедевром!!!!! 👍🔥🔥», «Шикарна», «Светааааа,ну коли ж кліп?!», «Бомба», «Новий Рим , казковий будинок і поганий», «Шикарна», «Крута», «Альбом шикарний!❤ Але коли вже світло побачить Танець з вовками???🙏», «А ми ось кліп чекаємо», «Було б шикарно почути улюблені треки наживо 😂🤞🏻», «Кліп бомбічний. Я з вашого альбому слухаю все, але найбільше я слухаю мало миру і новий рим», – пишуть фолловери Світлани в мережі.

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