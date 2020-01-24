"Я приходжу і роблю свою справу, тому що це моє повітря"

Напередодні 35-річчя українська зірка Тіна Кароль відверто поділилася, що у неї на душі, чим вона живе і що буде, якщо раптом не захоче більше бути співачкою

Як передає Politeka.net, артистка дала велике інтерв'ю програмі "Слава +". Зокрема, вона відповіла на запитання шанувальників, яка вона насправді в житті. Тіна зізналася, що є інтровертом, чим здивувала навіть ведучого. Адже, як відомо, інтроверти не люблять публічності, їм подобається самотність.

"Тіна Кароль у звичайному житті домашня, майже ні з ким не спілкується, інтровертна дівчинка. Я інтроверт, і я акумулюю ту енергію, яку віддаю потім глядачам. Я не думаю про те, як... Коли ось на "Різдвяні історії" прийшов ліквідатор ЧАЕС і сказав, що просто пішов і зробив свою справу, а далі все неважливо... Так ось і тут, я приходжу і роблю свою справу, тому що реально це моє повітря", - поділилася Кароль.

За її словами, вона часом думає про те, що буде, якщо захоче припинити кар'єру.

"Може бути, я перестану відчувати "фішку"... І якщо це раптом станеться, ми домовилися, що я зникну... для всіх, щоб ми не руйнували те, що так довго створювали".

А поки Тіна має намір попрацювати над своїм характером. Вона зізналася, чого їй не вистачає.

"Добавила б м'якості... Не знаю, чи дозволить "Голос", але розповім в загальних рисах. Прийшов один учасник, який говорить "Мені так страшно, але я піду туди, де мені страшно". І коли він це сказав про мене, я розридалася... Кажу, ви взагалі не розумієте, що це таке: створити, бути, творити... І самій ось в такій стійці (бійцівській, - прим. ред.) перебувати на протязі багатьох років".

Раніше ми повідомляли, Тіна приголомшила публіку визнанням про сина Веніаміна і про померлого чоловіка, продюсера Євгена Огиіра. Співачка розповіла, як пояснила синові, що тата не стало. За її словами, не варто вигадувати казки про "полетів", а потрібно підійти до цієї проблеми з наукової точки зору.

Як зізналася Кароль, звичайно, смерть батька, була травмою для хлопчика. На диво, Веня дуже добре пам'ятає Женю, що часом навіть її лякає:

"Веня любить тата... У нього така пам'ять, що він мене іноді лякає навіть. Він може згадати дитинство... І він пам'ятає, що йому говорив батько, які приколи були... Взагалі він копія він, якщо чесно. Така ж постать, такий же "пухлиш" мій", - поділилася Кароль.

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