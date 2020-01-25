Після смерті російської співачки Жанни Фріске минуло вже чотири з половиною роки, а ім'я її цивільного чоловіка і батька її дитини Дмитра Шепелєва досі продовжують обговорювати всі, кому не лінь

Приводом для нової хвилі пересудів, крім перманентних воєн з сімейством Фріске через сина Платона, став новий роман телеведучого, пише Politeka з посиланням на росЗМІ.

Дмитро намагається поменше звертати уваги на хейтері5в, і після смерті Жанни в 2015 році від раку мозку повністю присвятив себе вихованню сина і роботі. Більш того, останнім часом у нього все відмінно і в сердечних справах.

Проте до цього Дмитру довелося пережити чимало. Після смерті коханої жінки сім'я Жанни вилила на нього тонни бруду в пресі і на телеканалах, звинувачуючи у всіх можливих гріхах, в тому числі і передчасній смерті дочки. Батько співачки намагався відсудити онука, однак Шепелєв відстояв сина, а дідусеві і бабусі дозволили проводити з малюком всього півтори години в місяць. Однак і ці зустрічі були для нього непростими.

Дмитра звинувачували також у привласненні грошей, які росіяни зібрали на лікування артистки. Ведучий відповів, що їх зняла мати Жанни. Родичів зірки зобов'язали повернути «Русфонду» суму, що залишилася, і тільки в минулому серпні борг перед благодійною організацією повністю погасили.

Особливо напружені стосунки у Дмитра Шепелєва з Володимиром Фріске. Той погрожував йому фізичною розправою, а на одну із зустрічей з онуком прийшов з п'ятьма охоронцями і зброєю.

«Благо, з нами була охорона. На очах у мене і мого сина охоронцеві ламають руку. Він закриває нас своїм тілом, а вони намагаються побити його і дати допуск дідуся, який тягне руки до онука і б'є мене. І це відбувається, коли я тримаю на руках свою дворічну дитину», — розповідав Шепелєв.

У свою чергу родичі Жанни спростовують всі звинувачення і навперебій розповідають про жадібність і підступність Дмитра, а також повідомили, що він розтрачує спадщину свого сина. Зокрема, мова йде про гроші за квартиру співачки в Майамі, яка була продана за 470 тисяч доларів. Від своєї частки від угоди батьки артистки відмовилися на користь Платона, але з умовою, що кошти ніхто не чіпатиме до його 18-річчя. Однак, згідно з відомостями юристів сім'ї Фріске, Дмитро вже витратив два мільйони на адвокатів і зняв з рахунку велику суму на шкільні потреби дитини.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

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