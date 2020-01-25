Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що хоче займатися політикою.

Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня Сассекська Меган Маркл планує зв'язати своє життя з політикою. Маркл зізналася, що у неї є політичні переконання, і вона хоче їх озвучувати публічно. Дружина принца Гаррі зізналася, що її дуже турбувала заборона на політичні заяви, з якими вона зіткнулася після заручин з Гаррі.

Але, схоже, тепер, коли пара відмовилася від королівських обов'язків і заявила, що буде прагнути фінансової незалежності, політичні амбіції Маркл можуть реалізуватися.

Джерела видання відзначають, що Меган Маркл цілком може втрутитися у виборчу кампанію 2020 року. Як відомо, восени цього року в США відбудуться вибори президента, на яких перемогу знову може здобути Дональд Трамп. Маркл же неодноразово критикувала Трампа за ворожнечу і женоненависництво. Коли вона була офіційним членом королівської родини, таких висловлювань їй доводилося уникати. Але тепер Маркл практично нічого не обмежує.

Цікаво, що до весілля з Гаррі Меган зізнавалася своїм друзям, що у неї є політичні амбіції. Вона розповідала, що вища амбіція – це пост президента США. Зізнавалася вона в цьому і телеведучому Пірсу Моргану, з яким дружила до історії з принцем. Як відомо, у Меган залишилося американське громадянство, тому вона при бажанні може йти в політику.

Журналіст Саймон Дженкінс вважає, що Маркл цілком могла б перемогти на виборах в США.

«Вона так відома, що може сміливо піти по шляху Рональда Рейгана. Вона може очолити демократів проти республіканки Іванки Трамп», - зазначив Дженкінс.

Додамо, що прес-секретар Маркл відмовився коментувати цю новину.

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