Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що хоче займатися політикою.
Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня Сассекська Меган Маркл планує зв'язати своє життя з політикою. Маркл зізналася, що у неї є політичні переконання, і вона хоче їх озвучувати публічно. Дружина принца Гаррі зізналася, що її дуже турбувала заборона на політичні заяви, з якими вона зіткнулася після заручин з Гаррі.
Але, схоже, тепер, коли пара відмовилася від королівських обов'язків і заявила, що буде прагнути фінансової незалежності, політичні амбіції Маркл можуть реалізуватися.
Джерела видання відзначають, що Меган Маркл цілком може втрутитися у виборчу кампанію 2020 року. Як відомо, восени цього року в США відбудуться вибори президента, на яких перемогу знову може здобути Дональд Трамп. Маркл же неодноразово критикувала Трампа за ворожнечу і женоненависництво. Коли вона була офіційним членом королівської родини, таких висловлювань їй доводилося уникати. Але тепер Маркл практично нічого не обмежує.
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Цікаво, що до весілля з Гаррі Меган зізнавалася своїм друзям, що у неї є політичні амбіції. Вона розповідала, що вища амбіція – це пост президента США. Зізнавалася вона в цьому і телеведучому Пірсу Моргану, з яким дружила до історії з принцем. Як відомо, у Меган залишилося американське громадянство, тому вона при бажанні може йти в політику.
Журналіст Саймон Дженкінс вважає, що Маркл цілком могла б перемогти на виборах в США.
«Вона так відома, що може сміливо піти по шляху Рональда Рейгана. Вона може очолити демократів проти республіканки Іванки Трамп», - зазначив Дженкінс.
Додамо, що прес-секретар Маркл відмовився коментувати цю новину.
Нагадаємо, що батько Меган Маркл вивалив напоказ всю брудну білизну дочки і принца Гаррі: "Шкодую, що не помер".
Також Politeka писала, що Меган Маркл змінилася до невпізнання: батько злив в мережу раніше невідомі фото.
А ще Politeka повідомляла, що Меган Маркл залишилася без "правої руки": що сталося.