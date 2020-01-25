Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, приєдналася до челленджу і показала справжню пристрасть

На першому фото для Linkedin Анастасія дивиться в камеру і сидить на колінах, при цьому трохи вигнувши тіло в бік. На Кумейко тільки нижню білизну, а також чокер. На другому фото майже нічого не змінилося, крім того, що Кумейко села більш рівно. Цей кадр для Фейсбук. На третьому фото співачка позує більш крупним планом і можна оцінити пікантні форми артистки, даний кадр для Инстаграма. На останньому знімку артистка вже розгорнулася п'ятою точкою на камеру і показала связанніе руки червоним латексом. При цьому можна помітити лабутены Анастасії на ногах. Фото було зроблено для соцмережі знайомств "Тиндер". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну, ви зрозуміли. #dollypartonchallenge. Вибирай!", - написала Кумейко.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків і залишили кілька коментарів:

"Чудова", "Тиндер", "Для Тиндера краще з ліфта", "Тиндер особливо гарний", "Круто", "Красива", "Цікаво, яке фото в "Мурзилке"", "Хороший квадрат, вибрати краще по діагоналі".

Раніше ми повідомляли, що гаряча екс-Nikita без штанів потрясла ідеальним тілом прямо на вулиці.

Так, на опублікованих кадрах Кумейко позує посеред вулиці в одному білому пальто, під яким був один боді з черевиками. У кадр потрапили ідеальні форми зірки, на що звернули увагу її шанувальники.

«Туші пожежа! Ну ви ж неймовірна», «вогонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – чарівниця», «як завжди – красива і чарівна», «супер красуня», - пишуть фанати під кадрами.

Нагадаємо, экс-Nikita без штанів влаштувала розпусну фотосесію прямо в машині

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