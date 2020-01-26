Програму , яку веде чоловік померлої Жанни Фріске звинуватили у брехні і подали в суд

Про це повідомляє Starhit.

Зокрема, чоловік російської співачки Мілени Дейнеги бізнесмен Євген Самусенко має намір отримати від авторів шоу грошову компенсацію.



За словами бізнесмена, він погодився взяти участь у програмі заради піару його дружини, за що йому заплатили 50 тисяч рублів.



«Мене з дружиною запросили взяти участь у програмі Шепелєва та зобразити історію, як ніби у Мілени пропало подаровану мною весільне кольє з бірманськими сапфірами на 68 каратів і діамантами на 22 карата, вартістю декілька сотень тисяч доларів», — говорить він.

За сценарієм причетним до зникнення прикраси повинен був стати нібито коханець співачки Ілля Горовий. Однак, в ході передачі, були внесені зміни, які не обговорювали. В результаті, винним у крадіжці виставили самого Самусенко.



«Я й раніше підозрював, що поліграфолог Роман Устюжанін озвучує не реальні свідчення, а такі, які потрібні творцям програми. Але в даному випадку це стало очевидним. А найнеприємніше — на цьому програма закінчилася. Нічого заперечити мені не дали», — додав Самусенко.

Раніше ми писали, чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю

Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

Відомо, що зараз Шепелєв працює на російському телеканалі, а також він жив зі співачкою Жанною Фресці до її смерті.

У своєму пості в Instagram, опублікованому деякий час назад, телеведучий розповів — він працював з відомої української провідної Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу 🤷🏼‍♂️», — написав Шепелєв.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.