Суперечливі звістки про хвору на рак артистку Анастасію Заворотнюк розбурхали росіян

У той час поки одні шанувальники через чур переживають за долю зірки серіалу "Моя прекрасна няня", знайшли й такі, хто вважає, що художник приділяють занадто багато уваги. Про це вони пишуть у коментарях на російських сайти.

зокрема, на думку деяких росіян, журналісти повинні залишити в спокої хвору актрису і звернути свої погляди на інші, по-справжньому важливі проблеми.

"Не уявляю, кому цікава доля цієї актрисулька однієї ролі – тупий няньки? Стільки маленьких безгрішних дітей хворіють і тихо вмирають від раку ( про них ніхто не пише), а тут тільки й читаєш – Заворотнюк , бідна, нещасна.........фу! Набридли!", "Скільки проблем зараз в країні, дітям гроші на лікування усім світом збираємо, а ви, товариші журналісти, все про Анастасії Заворотнюк пишете..." – пишуть люди.

Раніше ми писали, від відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк масово відмовляються шанувальники.

Після повідомлення, що Заворотнюк страждає від онкології, фанати актриси перелякалися. Перший час від зірки "Моєї прекрасної няні" не було ніяких даних. Глядачі та колеги будували тільки здогадки про те, що відбувається зі знаменитістю. Фолловери швидко зрозуміли, що правди вони не отримають і почали активно відписуватись від мікроблогу на підтримку актриси. Акаунт у день втрачає близько 500 фанатів.

Також ми повідомляли, нещодавно мережа сколихнули кадри ніби зі здоровою Настею, яка відпочиває на курорті в Таїланді.

«На випадковому знімку актриса проводить вихідні з чоловіком — Петром Чернишовим і не підозрює, що потрапила під приціл камери. І хоч однозначно пізнати Заворотнюк складно, дівчина на фото сильно схожа на кохану «няню», - писали в мережі про скандальне фото.

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