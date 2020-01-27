Телеведуча Лера Кудрявцева розповіла, як їй живеться тепер без імплантів в грудях

Про це вона розповіла в ефірі шоу "Зірки зійшлися", передає Politeka.net.

На запитання ведучого Оскара Кучери, як вона себе почуває, Лера Кудрявцева заявила, що добре, оскільки вона може відкрито говорити про свої проблеми з грудьми.

Популярна телеведуча захотіла, щоб жінки зрозуміли, що таке імпланти і пластична операція, і до яких наслідків вони можуть призвести.

"Чесно кажучи, я переживала, тому що 15 років, коли ти ходиш з великими грудьми, тобі щось заважає або дискомфортно. Думаю: "Ну як же, як же, як же?" Чесно скажу – не хочу, не буду. І мені так подобається, що у мене тепер маленькі груди... Господи, я це кажу в ефірі федерального каналу!" – заявила Кудрявцева і додала, що її чоловікові сподобався новий "образ".

Після операції Лера Кудрявцева дізналася, що грудні імпланти необхідно міняти кожні 7 років, оскільки вони можуть зношуватися. При цьому експерт у студії заявив, що вони можуть спровокувати летальний випадок.

"Я знаю абсолютно точно, що, принаймні, те, що я читала, починається від синдрому хронічної втоми, апатії, ревматоїдних артритів і аж до лімфоми", – додала телеведуча і розповіла, що операція по їх видаленню тривала 3,5 години.

Раніше ми розповідали про те, що Лера Кудрявцева шкодує, що 15 років тому лягла під ніж пластичного хірурга. За словами знаменитості, у неї тоді була гарна груди.

«Я увійшла в новий рік чистий як травнева троянда! Я дуже задоволена і, слава богу, що позбулася цих моторошних "балконів"», – заявила вона в інтерв'ю журналістам

У грудні лікарі виявили, що один з грудних імплантів Кудрявцевої порвався близько 5-6 років тому і розтікся по м'язам. Ніяка біль і симптоми не були присутні, крім звичайної головного болю і занепаду сил, які притаманні всім жителям мегаполісу. Одного разу вона зайшла почитати дослідження про маммопластику і зважилася на МРТ.

Після оприлюднення результатів досліджень їй призначили термінову операцію для видалення імплантів.

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