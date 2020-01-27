Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Цього разу Тіна здивувала мережу природним виглядом під час ніжноюї фотосесії від талановитої фотохудожниці Ганни Гончарової. Перші кадри Кароль представила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Тіна з розпущеним медово-золотими волоссям одяглася в затишне тепло-коричневий в'язаний светр, при цьому радісно посміхаючись і сидячи так, щоб нічого зайвого не було видно.

Так, незважаючи на те, що на фотографії немає оголених частин тіла і відвертих поз, шанувальники були в захваті від нового затишного образу Тіни:

«Як завжди на висоті ❤️», «Ваууу❤️❤️❤️», «Я прям не можу, кицька така 😘💗», «Hbd #bgod ❤️», «Затишне фото 👍», «Затишні, заспокійливі фоточки❤️», «Красуні загляньте до нас🔥🔥🔥», «Яка ж ти класна, домашня інтравертна дівчинка♥️», «Така, ніжна, домашня, тепла і просто прекрасна😍», – пишуть користувачі.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.

На сцені львівської Опери на Старий Новий рік звучали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів'янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook.

«Щодо Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не стежив за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – у голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть у страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов! До цих пір трясе! Російський світ у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.

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