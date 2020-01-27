Олімпійська чемпіонка, українська гімнастка Анна Різатдінова опублікувала нове фото зі своєї подорожі Японією

Як повідомляє Politeka.net, дівчина зараз подорожує і проводить майстер-класи в столиці Японії, Токіо. Фото з її робочого тріпу з'явилося на її особистій сторінці в мережі.

Фото без підпису з'явилося в мережі 27 січня. Гімнастка сидить в оточенні рослин за столиком в одному з токійських магазинів-кафе. На ній чорний костюм в обтяжку, а завершила образ чорно-білими кедами.

Волосся Різатдінова поклала хвилями на плечі.

У коментарях користувачі мережі відзначили,що фаворитка Ями – просто красуня.

«Як красиво», «Красива, Аннуся», « Анна, Ви-сама ніжний весняний квітка», – відзначили в соціальній мережі.

За першу годину публікації пост Ризатдинової зібрав 2,5 тисячі лайків.

Нагадаємо, що 26-річна Анна Різатдінова стала олімпійською чемпіонкою в 2016 році. Вона завоювала бронзову медаль на іграх в Ріо-де-Жанейро. Широко відомої в українському шоу-бізнесі її зробив роман з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком, від якого вона народила сина Романа, а також участь у проекті «1+1» «Танці з зірками», де Різатдінова посіла друге місце, поступившись перемогою актрисі Ксенії Інкогніто.

В одному з інтерв'ю гімнастка відверто розповіла про свої стосунки з Олександром Онищенком. Зірка зізналася, що з нею він був зовсім іншою людиною – не таким, яким його описують у ЗМІ. На думку Ризатдиновой, Онищенко відчував, що вона з ним не заради статусу і грошей. Причиною їх розставання стали скандали, в які потрапив побіжний політик. Рішення прийняв Онищенко, який не захотів псувати репутацію своєї цивільної дружини.

Як повідомляла Politeka, Різатдінова роздяглася на камеру і показав, чим спокушає чоловіків: "Ух, яка душа!".

Також Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" блиснула ідеальним тілом в довгій сукні.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула головною гордістю, відкривши одне плече.