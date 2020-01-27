Український хореограф Влад Яма показав наслідки надмірного перебування на пляжі

Артист опублікував свіже селфі з келихом на тлі моря у Маямі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого українця.

«Вранці - тренування, вдень - кабріолет, увечері - пляж!.. Про SPF думати ніколи, шапку одягав, але мабуть не завжди... (Для волохатих зауважу, що в першу чергу згорають ділянки тіла, перпендикулярні сонячних променів). Тепер я Вождь Краснолицих!..», – жартівливо зазначив Влад Яма на своїй сторінці в мережі.

Він доклав фото на доказ, де позує на камеру, нагнувши голову червоного кольору і опустивши окуляри з очей. Танцюрист мружиться на сонце, але видно, що він щасливий і посміхається.

В коментарях шанувальники відзначили, що він все одно «класний» і побажали якнайшвидшого загоєння опіків.

«Класний розпорядок дня👍😎Якнайшвидшого загоєння від сонячних променів!», «Ох, в мене так постійно на відпочинку, а потім голова починає шматками облазити, жесть)))», «Рівний загар для нудних», «Гарний!!», «А кепка ж потрібна була . Official - штука серйозна», «настрій важливіше) згоряти. так з посмішкою», – сміються з посади Ями в мережі.

Нагадаємо, що раніше щасливий танцюрист позував разом з дружиною на відпочинку. Вони купили морозиво і насолоджувалися ним удвох. Так, Яма показав свій мілк-шейк фіолетового кольору в міні-колу з єдинорогом, а Лилианна, продемонстіровала фісташковий ріжок з присипкою.

Одягнені вони були не зірки, а як звичайні відпочиваючі: у звичайних футболках, Влад в чорній, а Лилианна – в кремового кольору однотонної футболці і сонцезахисних окулярах.

В коментарях шанувальники Ями написали щасливим подружжям, які відпочивають в одному з найтепліших штатів Америки.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.